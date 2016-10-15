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80 DEAŞ hedefi etkisiz hale getirildi, 4 muhalif yaralandı

TSK, 80 DEAŞ hedefinin etkisiz hale getirildiğini, 4 muhalifin yaralandığını açıkladı.

80 DEAŞ hedefi etkisiz hale getirildi, 4 muhalif yaralandı

15 Ekim 2016 09:03

Suriye sınır hattında, gelişmelere yönelik gerekli tedbirlerin alındığının, Azaz-Rai-Cerablus hattında halen kontrol edilen bölgede keşif, gözetleme, hedef tespiti, ele geçirilen bölgelerde oluşturulan savunma tedbirlerini geliştirme, çıkabilecek fırsat hedeflerini etkisiz hale getirme ve kontrol altına alma faaliyetlerine devam edildiğinin bildirildiği açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

“Muhalif unsurların Rai doğusundaki Taşlıhüyük meskun mahallinin geri alınması maksadıyla başlattığı taarruzda, DEAŞ terör örgütünün güçlü direnişi nedeniyle ilerleme sağlanamamıştır. Gün içerisinde yaşanan çatışmalarda 4 muhalif yaralanmış, destek sağlayan unsurlarımızda zayiat ve hasar meydana gelmemiştir. Muhalif unsurlarca, harekatın başlangıcından bu yana kontrol sağlanan 134 meskun mahalde (yaklaşık 1.110 km²) güvenliği artırıcı önlemler sürdürülmektedir.

Keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen 80 DEAŞ terör örgütü hedefine, Ateş Destek vasıtaları tarafından atış yapılarak, ÖSO’nun ileri harekatı desteklenmiş ve belirlenen hedefler tam isabetle etkisiz hale getirilmiştir.
Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından; Mirkane, Taşlıhüyük ve Tileli’de bulunan 2 karargah binası, silah mevzii olarak kullanılan 3 bina ve muhtelif korugan tipi hedefler imha edilmiştir. Koalisyon güçleri tarafından; Dabık’ta tespit edilen DEAŞ TÖ unsurlarına yönelik icra edilen 1 hava harekâtı sonucunda 1 el yapımı patlayıcı imha edilmiştir. DEAŞ terör örgütünden temizlenen bölgelerde Muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timlerimiz tarafından, 4 el yapımı patlayıcı kontrollü olarak imha edilmiş, harekatın başlangıcından bugüne kadar 28 mayın ve çoğu tuzaklanmış bin 156 EYP etkisiz hale getirilmiştir. Suriye sınır hattında Bayraktar ve Gözcü ile kesintisiz keşif ve gözetleme faaliyeti icra edilmeye devam edilmektedir. AFAD ve Kızılay’a ait unsurlar ile ÖSO personeli ve sivillere yönelik lojistik faaliyetler kesintisiz olarak sürdürülmüştür.
Terör örgütleri tarafından kullanılan ve hudut bölgemizde güvenlik riski doğuran Suriye kuzeyinde, icra edilen koalisyon harekâtına destek veren Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyet göstermektedir.” 

Onur Emre Durak


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