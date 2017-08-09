80 kilogram pamuk 40 bin liraya satıldı

Sezonun ilk kütlü pamuğu için Adana Ticaret Borsası'nda açık artırma düzenlendi. Açık artırma öncesinde Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, Karaisalı, Seyhan ve Tufanbeyli ilçelerindeki çiftçilerle telefonla görüntülü bağlantı kurarak mısır, buğday ve ayçiçeği hasatları hakkında bilgi aldı.

Hasan Aslan ve Ali Kelküt'ün Karataş ilçesine bağlı Bahçe Mahallesi'nde ürettiği sezonun ilk kütlü pamuğu için açık artırma 25 liradan başladı. Erdeve Tekstil, kilosuna 500 lira teklif vererek 80 kilogram kütlü pamuğu toplamda 40 bin lira sembolik ücretle satın aldı.

Törende konuşan ATB Başkanı Şahin Bilgiç, Çukurova'nın 4 ürünün hasadının aynı anda yapıldığı bereketli topraklar olduğunu vurgulayarak, “Bu yıl, 2011 yılında hem ekili alan ve hem üretilen pamuk bakımından yarısındayız. Geçen yıl 151 bin ton civarında kütlü pamuk üretmiş Adana. Bizim hedefimiz bunu 2020'ye kadar 2 katına çıkarmak. Beyaz altın diyarını tekrar eski günlere döndürmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Adana İl Tarım Gıda ve Hayvancılık Müdürü Muhammet Ali Tekin de bu yıl 330 bin dekar civarında pamuk ekildiğini aktararak, "Bu rakam giderek yükselecek. Bir ürünün çiftçi tarafından tercih edilmesi fiyatı ve satışı ile alakalı. Bu sene ilk defa uygulayacağımız proje kapsamında yüzde 50 mazot desteği devreye girdiğinde ekimin önümüzdeki günlerde artacağını düşünüyoruz. 2018'de bu destekler verilecek çiftçimize, pamuğun geçmiş günlere ulaşması için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Açık artırma etkinliğine, çok sayıda üreticinin yanı sıra Çukobirlik, Adana Çiftçiler Birliği ve Ziraat Odaları yöneticileri de katıldı.

Nuri Pir - Erdal Can İçelli



