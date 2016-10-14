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80 yaşındaki kadına kapkaç şoku

Aksaray’da oğlunun gönderdiği parayı çekmek için bankanın yolunu tutan 80 yaşındaki kadın, motosikletli bir kişi tarafından kapkaça uğradı.


14 Ekim 2016 11:46

Olay, Meydan Mahallesi 960 Sokak'ta bir ekmek fabrikası önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Almanya’da yaşayan oğlundan gelen parayı çekmek için bankaya giden 80 yaşındaki Meryemana Çağlak, ekmek fırını önüne geldiğinde motosikletli bir kapkaççı tarafından çantası alındı. Çantayı vermemek için kısa süre direnen yaşlı kadın elinden yaralanırken, kapkaççı çantayı alarak kayıplara karıştı. Mahalle sakinlerinin durumu polise bildirmesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, bölgede geniş çaplı araştırma başlattı.

Kapkaç şokunu uzun süre üzerinden atamayan Meryemana Çağlak, “Ben şuradan geliyordum. Ekmek arabası da geldi şuraya ekmek indirecekti. Şu kırmızı arabanın oraya gelince nasıl oradan geldi ve elimden aldı gitti. Çantamın içinde nüfus kağıdımla anahtarım vardı. Elimi de yaraladı. Motorlu bir kişiydi. Ekmek arabası arkasından gitti ama bulamadı. Param yoktu. Oğlum Almanya’dan bana harçlık göndermişti. Onu çekmeye gidiyordum. Ben 80 yaşındayım bu zamana kadar böyle bir şey görmedim” dedi.
Yaşlı kadın polis ekiplerince Aksaray Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi edildi. Ardından yaşlı kadın, ifadesi alınmak üzere merkez karakoluna götürüldü.

Polis ekipleri ise olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yasin Can

 


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