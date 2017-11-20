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80 yaşındaki kadına sahte para veren sanığa 3 yıl hapis

Kayseri’de akrabası olduğunu söyleyerek evine girdiği 80 yaşındaki kadından para tümleme bahanesiyle yaşlı kadının 800 TL parasını, sahte para ile değiştiren sanığa 3 yıl hapis, bin 200 TL adli para cezası verildi.

80 yaşındaki kadına sahte para veren sanığa 3 yıl hapis

20 Kasım 2017 12:54

 Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada şikayetçi kadın E.G.(80) hazır bulunurken, tutuksuz sanık M.Z. ise duruşmaya katılmadı.

80 yaşındaki şikayetçi kadın E.G. mahkemede “Sanık yanıma gelerek ‘beni biliyor musun?’ dedi. Ben de ‘seni nereden bileyim, ben Tufanbey’liyim’ dedim. O da bana ‘hah işte ben de sizin köylüyüm’ dedi. Evde paramın olup olmadığını ve tümleyeceğini söyledi. Ben de sandıktan bin TL getirdim. 10 adet 100 TL verdim. O da bana 4 tane 200 TL verdi, diğer 2 tane 100’lük ben de kaldı, sonra gitti. Kendisinden şikayetçiyim” diye konuştu.
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu duruşmaya katılmayan tutuksuz sanık M.Z.’ye ‘parada sahtecilik’ suçundan 3 yıl hapis, bin 200 TL adli para cezası verdi. 

Şeref Kahraman
 

 

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