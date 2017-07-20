80 yıl sonra kapılarında ilk kez ambulans gördüler

67 yaşındaki Fatma Öksüz, 15 yıldır aşırı kilo nedeniyle yürüme zorluğu çekerken 74 yaşındaki Gülname Öksüz de geçirdiği kalp ameliyatı sonrası yatağa bağımlı kaldı. İki kadın da evlerinden dışarı çıkamaz duruma gelirken zaman zaman fenalaşmaları durumda zorlu çilelerin ardından ambulansla hastaneye nakilleri sağlanıyordu. Yol yapılmadan önce sedye yardımıyla metrelerce taşınarak ambulansa götürülen iki hastanın çileleri yol yapımıyla son buldu. Artık evlerinin kapısına kadar gelen ambulansın sevincini yaşadıklarını belirten Öksüz ailesi şimdi çok rahatladıklarını söyledi.

80 yaşındaki Paşa Öksüz, ilk kez eşi için kapılarına kadar ambulans gelmesinin mutluluğunu yaşadıklarını belirtirken sevinçten ağladığını kaydetti. Koyuncular Mahallesi Muhtarı Sinan Kanca ise, 800 metrelik yolun 55 günlük çalışmayla yapıldığını kaydetti.

"İlk defa yeni yolda ambulansı kapımızda gördüm"

Yapılan yol sayesinde 80 yaşında ilk kez kapısının önünde ambulans gördüğünü belirten Paşa Öksüz, tarif edilemez duygular içerisinde olduğunu belirterek "Yaşım 80. İlk defa yeni yolda ambulansı kapımızda gördüm. Duygularımı anlatamam. Çok şaşırdım. Bu heyecan anlatılmaz. Burada yaşadığım halde bu yolu gördükten sonra kendi kendime neredeyim acaba diye sormaya başladım. Sanki ayrı bir dünyada yaşıyormuş gibiyim" dedi.

Yakalandığı hastalık yüzünden 15 yıldır yürüyemediğini belirten Paşa Öksüz’ün 67 yaşındaki eşi Fatma Öksüz’de "15 yıldır yürüyemiyorum. Yemeğimi bile önüme getirip öyle yiyebiliyorum. Yolumuzun yapılması bizi çok mutlu etti. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Kapımızın önüne ambulans geldiğini söylediklerinde ne kadar sevindim bilemezsiniz. Torunum bana nine ambulans geldi deyince sevincim bir kat daha arttı. Hiç hayal etmezdim ambulansın geleceğini. Hayatımda yaşadığım en olumlu gelişme ambulansın kapıya gelmesi oldu. Bundan fazla sevindiğimi hatırlamıyorum. 140 kilo geliyorum. Doktorlar bana 40 kilo vermem durumunda ameliyat olabileceğimi söyledi. Yol yapılmadan önce hastane gideceğim zaman beni 10 kişi zor taşıyordu. Şimdi ambulans kapıma kadar geliyor" diye konuştu.

Paşa Öksüz’ün ağabeyi Cemal Öksüz, duygularını anlatamayacak durumda olduğunu kaydederek, "Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bizi büyük bir nimete kavuşturdular. Bizi sefaletten mağduriyetten kurtardılar. 82 yaşındayım ambulansı kapımda ilk kez gördüm. O anki sevincimi anlatamam" ifadelerini kaydetti.

Cemal Öksüz, 74 yaşındaki eşi Gülname Öksüz’ün 2014 yılında kalp ameliyatı geçirdiğini ve ardından yatağa bağımlı kaldığını belirtirken ilk kez kapının önünden ambulans ile hastaneye götürüldüğünü ifade etti.

"Yolun yapılması burada yaşayanları adeta çocuklar gibi sevindirdi"

Koyuncular Mahallesi Sinan Kanca da yolun yapımında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Emeği geçenlerden Rabbim razı olsun. Yolun yapılması burada yaşayanları adeta çocuklar gibi sevindirdi. Yaklaşık 200 yıldan beri burada bu haneler mevcut. Bu haneler şu ana kadar hiç yola kavuşamamış. Eskiden imkanlar kısıtlı idi. Biz bu işe 2 buçuk yıl önce girişim yaptık. 55 gündür yapılan çalışmanın ardından burada yaşayanlar yola kavuştu. Burada ikamet edenlerden biri yatalak biri de çok zor yürüyebilen hasta. Dolayısıyla her an ambulans ihtiyacı olacağından yolun yapılması çok önemli idi. Devletimizden, belediyemizden, Büyükşehir Belediye Başkanımızdan Allah razı olsun. Çok zor araziydi. Yaklaşık 2 aylık bir çalışmanın ardından kapıya kadar ambulans geldi. Burada toplam 12 hane var" dedi.

Bekir Koca - Ozan Köse