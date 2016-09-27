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80 yıllık ekmek teknesi

Uşak'ın Karahallı ilçesinde 1930 yılların teknolojisi ile kumaş ütüleme işi yapılmaya devam ediyor. İşyeri sahibi Ahmet Bodur baba mesleği olan kumaş ütüleme işinin son temsilcilerden biri.

80 yıllık ekmek teknesi

27 Eylül 2016 17:14

Uşak'ın Karahallı ilçesi Uşak' ta tek organize sanayi bölgesi olan ilçe. Dokuma sektöründe oldukça eski bir geçmişi olan ilçenin tekstil sanayisi gelişmiş durumda. Buradaki tekstil emekçilerinden biri de Ahmet Bodur. Babasının 40 yıl yaptığı işi devam ettiren ve 30 yıldır da bu işten ekmek yiyen Bodur mesleği ve makinesi hakkında şu bilgileri verdi; "Bu makine ütüleme işi yapar 1930'ların makinesidir. Alman malıdır. Karahallı'ya da bu yıllarda gelmiştir. Bu benim baba mesleği. Babam 40 yıl yapmış. Ben de 30 yıldır bu işi yapıyorum. Dokuma atölyemiz ve boyahanemiz de var."

Bu işi yapan son birkaç kişiden biri olduğunu söyleyen Bodur emekli olduktan sonra işyerini kapatacağını belirtti. Bodur; "Burada görmüş olduğunuz tüp üst topu ısıtır. Elektriklidir çark üzerine çalışır. Kumaşı iki topun arasından geçirmek suretiyle ütüleme yapar. Tüple çalıştığı için yakılamayan gaz baca vasıtasıyla dışarıya atılır. Tüpten üst silindirin içine gaz verilerek pürmüz sayesinde ısıtma yapar. Eskiden gaz yağıyla çalıştırıyorduk. Gazı bidonlara katardık, basmayla kızdırmayla, yakmayla üst topu ısıtıyorduk. Gaz ile çalışan artık kalmadı, zaten maliyeti yüksek. Burada bir arkadaş daha var bizim gibi kendi malını işliyor. Eski fason işi yok, para kazanamıyorum emekliliğimi doldurmak için yapıyorum, 6 ayım kaldı emekli olmama ondan sonra kapatacağım." dedi.

Kumaş ütüleme işinde teknolojiye ayak uydurma noktasında Karahallı'da yapılacak bir yatırımın karşılığı olmayacağını vurgulayan Bodur; "Şimdi bu sistemin daha modernleri boyahanelerde çalışıyor. Onlar geniş kumaşları 2,20 metre kumaşları ütülemek için kullanılıyor, daha dar kumaşlar da bu eski makinelerde ütüleniyor. Genellikle Karahallı dar kumaş çalışıyor, enli kumaş çalışan yok, onun için bu makinelerin yenilerine gerek duymadık. Alsak bile müşterimiz olmayacak çalıştıramayacağız" ifadelerini kullandı. 

Bayram Keleş
 


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