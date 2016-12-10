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81 ilde 40 bin polisle eş zamanlı huzur operasyonu

Türkiye genelinde ilk kez gerçekleştirilen 'Huzur Türkiye' uygulaması kapsamında yurt genelinde yaklaşık 40 bin polis görev aldı. Yurt genelinde yapılan operasyon kameralara böyle yansıdı.

81 ilde 40 bin polisle eş zamanlı huzur operasyonu

10 Aralık 2016 09:43
81 ilde 40 bin polisle eş zamanlı huzur operasyonu - Tıkla İzle

Türkiye genelinde ilk kez gerçekleştirilen 'Huzur Türkiye' uygulaması kapsamında yurt genelinde yaklaşık 40 bin polis görev aldı. Yurt genelinde yapılan operasyon kameralara böyle yansıdı. 

Türkiye genelinde 40 bin 507 polisin katılımıyla eş zamanlı olarak ‘’Huzur Türkiye’’ uygulaması gerçekleştirildi. İstanbul genelinde yapılan uygulamaya İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Trafik Şube Müdürlüğü de destek verdi. 

Etiketler: huzur operasyonu, türkiye huzur operasyonu


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