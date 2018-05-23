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81 ilde 53 bin 876 personelle dev uygulama

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından, 81 ilde 53 bin 876 personelin katılımıyla “Türkiye Güven Huzur-4” uygulaması hayata geçirildi.

81 ilde 53 bin 876 personelle dev uygulama

23 Mayıs 2018 20:06

Vatandaşların dinlenebilmesi, spor yapabilmesi, sohbet edebilmesi, gezebilmesi ve çocukların arkadaşları ile hoşça vakit geçirip oyun oynayabilmesi için her yıl belediyeler tarafından yüklü miktarda kaynak kullanılarak yapılan parklarda vatandaşların huzurunun sağlanması amacıyla Türkiye genelinde “Türkiye Güven Huzur” uygulamasının dördüncüsü gerçekleştirildi. 

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 32 bin 713 personelinin ve Jandarma Genel Komutanlığı’nın 21 bin 163 personelinin katılımıyla; vatandaşların yoğun olarak bulunduğu parklar, bahçeler, alışveriş merkezleri (AVM), bulvar ve caddelerde “Türkiye Güven Huzur-4” uygulaması hayata geçirildi. 

Alınan bilgilere göre, “Türkiye Güven Huzur-4” uygulamasında, 53 bin 876 personel, 9 bin 834 kara aracı, 1 hava aracı ile toplamda 9 bin 841 ekip ve 177 detektör köpeği ile mobil tablet PC cihazları üzerinden sorgulama yapmak suretiyle denetimler gerçekleştirilecek. 

Denetimler sırasında şüpheli görülen kişiler kimlik kontrolünden geçirilerek, üst aramaları yapılıyor.

GÜVENPARK’TA DENETİM 

Ankara’nın Çankaya ilçesindeki Güvenpark’ta yapılan denetimlerdeki emniyet mensupları, vatandaşların rahat, huzurlu ve güvende olmalarını sağlamak için uygulamayı hayata geçirdiklerini, bu kapsamda gerekli güvenlik önlemlerini aldıklarını söyledi. 

Alınan bilgilere göre, uygulamanın dördüncüsünün yapıldığı bildirilirken, havaların ısınmasıyla birlikte çocukların parklarda rahat ve güvenli vakit geçirmelerini sağlamak için çalışıldığı anlatıldı. Ayrıca parklardaki güvenliğin temini için personelin sürekli görev yaptığı, asayiş kontrollerinin de devam edeceği bildirildi.  

 

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