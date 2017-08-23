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81 ilde 63 bin 990 personelle 'Güven Huzur' uygulaması

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarından 63 bin 990 personelle 81 ilde “Türkiye Güven Huzur Uygulaması-7” yapıldı.

81 ilde 63 bin 990 personelle Güven Huzur uygulaması

23 Ağustos 2017 22:56

81 ilde eş zamanlı olarak İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlıkları birimleri tarafından genel asayiş ile kamu düzeninin sağlanması ve terör örgütlerinin muhtemel eylemlerinin engellenmesi amacıyla yapılan uygulamaya toplam 63 bin 990 personel 12 bin 336 ekip, 8 hava aracı, 74 deniz aracı, 12 bin 254 kara aracı ve 302 dedektör köpekleri ile 7 bin 308 hassas noktada Türkiye Güven Huzur Uygulaması-7 yapıldı.

Uygulamayı İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü Kriz Merkezi'nden bizzat yönetti. Uygulamanın saat 24.00'a kadar devam edeceği belirtildi.  

Musa Erdoğan


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