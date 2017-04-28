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81 ilde 71 bin personelle huzur uygulaması

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimlerince yurt genelinde 71 bin 705 personelin katılımıyla “Türkiye Güven Huzur Uygulaması”nın 5’incisi gerçekleştiriliyor.

81 ilde 71 bin personelle huzur uygulaması

28 Nisan 2017 22:13

EGM’den yapılan yazılı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimlerince bu akşam ülke genelinde stratejik öneme haiz bölgeler ile özellikle vatandaşların yoğunlukla bulundukları umuma açık yerlerde Huzur Türkiye Uygulamalarının 5’incisinin gerçekleştirildiği bildirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünün koordinesinde yurt genelinde belirlenen 6 bin 905 noktada gerçekleşen uygulamaya; 43 bin 493 Emniyet, 27 bin 626 Jandarma ve 586 Sahil Güvenlik personeli olmak üzere toplam 71 bin 705 personel, 13 bin 348 ekip (13 bin 240’ı kara, 16’sı hava ve 92’si deniz) ve 374 dedektör köpek katılıyor.

Açıklamada, “Uygulamayla aranan şahıs ve araçların yakalanması, suç işleme amacındaki şahısların caydırılması amaçlanıyor. Yapılan uygulamanın sonuçlarına ilişkin veriler daha sonra duyurulacaktır” denildi.

Caner Ünver

Etiketler: huzur uygulaması


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