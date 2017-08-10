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81 ilde asayiş uygulaması

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde 81 ilde asayiş uygulaması yapıldı.

81 ilde asayiş uygulaması

10 Ağustos 2017 21:21

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde 81 ilde asayiş uygulaması, çocuk, narkotik, terörle mücadele, trafik, kaçakçılık ve organize suçlar, ilçe emniyet müdürlükleri ve güvenlik yönünden riskli olan bölgelerde Özel Harekat birimlerinden oluşan 2 bin 318 karma ekip ve 8 bin 183 personel ile eş zamanlı “Çocukların Korunmasına Yönelik Denetim Uygulaması-3” yapıldı.

Okulların yaz tatili nedeniyle kapalı olmasından dolayı çocukların vakitlerinin büyük çoğunluklarını geçirdikleri lunapark, park ve bahçeler, internet ve oyun salonları (atari, playstation) ve çocukların güvenliği açısından tehlike oluşturabilecek metruk binalar, alkol ve tütün mamülleri satışı yapılan yerler, içkili yerler, iddia ve ganyan bayileri, kahvehaneler gibi yerlerde denetimler yapıldı.

Musa Erdoğan

Etiketler: asayiş uygulaması, Emniyet Genel Müdürlüğü


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