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81 ilde dev uygulama: 48 gözaltı

81 ilde 3’üncüsü gerçekleştirilen “Güvenli Eğitim” uygulamasında 48’i gözaltına alındı, 152 aranan şahıs yakalandı.

81 ilde dev uygulama: 48 gözaltı

22 Aralık 2017 16:40

81 ilde üniversite öğrencilerini her türlü zararlı faktörden uzak tutmak, eğitim ve öğretimi güvenli bir ortamda sağlamak amacıyla üniversite kampüsleri dışında faaliyet gösteren kafeler, elektronik oyun salonları, internet salonları, park ve bahçeler ile bu alanların gidiş geliş istikametlerinde gerekli güvenlik önlemleri alınarak denetimler yapıldı. Narkotik, Asayiş, Terörle Mücadele ve ilgili şube müdürlüklerinden 9 bin 896 personel, 2 bin 891 ekip ve 12 dedektör köpekle yapılan denetimlerin sonucunda 86 bin 559 şahsa yapılan incelemelerde 216 şahsa adli/idari işlem uygulandı, 48’i gözaltına alındı, 152 aranan şahıs yakalandı. Sorgu ve incelemesi yapılan 10 bin 302 araçtan 363’üne cezai işlem uygulanırken, 60’ı trafikten men edildi, 1 aranan araç ise otoparka çektirildi. Adli ve idari olarak toplam 173 bin 168 TL cezai işlem uygulandı. Denetimlerde 7 adet tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 62 adet mermi, 22 gram esrar, 3 gram bonzai, 7 adet captagon tablet ele geçirildi.

 

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