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81 ilde günübirlik kiralık evler denetlendi: 36 kişi yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde, 81 ilde 4 bin 325 polisin katılımıyla "Günübirlik Kiralanan Evlere Yönelik Denetleme-3" gerçekleştirildi. Yapılan denetlemelerde, 31 aranan şahıs ve vize ihlali yapılan 5 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

81 ilde günübirlik kiralık evler denetlendi: 36 kişi yakalandı

13 Ocak 2018 11:48

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde, dün 81 İl Emniyet Müdürlüğü tarafından eş zamanlı olarak, günübirlik kiralanan evlere yönelik denetlemelerin üçüncüsü yapıldı. Denetleme ile kayıt dışı ekonomi ile mücadele edilmesi, suça karışmış kişilerin takibi ve yakalanması, genel güvenlik ve genel sağlık açısından risk teşkil eden unsurların engellenmesi ve terör örgütü mensuplarının örgütsel faaliyetler yürütebilecekleri göz önünde bulundurulduğundan terörle mücadelenin etkin bir şekilde yürütülmesi hedeflendi.

Bin 364 ekip ve 4 bin 325 personelin görev aldığı denetlemelerde, Kimlik Bildirim Sistemine önceki tarihlerde kayıt alınan veya yapılan araştırmalarda konumları itibarıyla günübirlik ev olabileceği değerlendirilen toplam 10 bin 56 ev kontrol edildi. 46 ev yeni kayıt altına alındı, 81 ev kapatılarak faaliyetine son verildi, 547 ev sahibine toplamda 2 milyon 183 bin 618 TL para cezası uygulandı. Ayrıca yapılan denetlemeler esnasında 31 aranan şahıs ve vize ihlali yapan 5 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

 

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