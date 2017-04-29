81 ilde huzur operasyonunda bin 628 kişi yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, inançlı ve kararlı bir şekilde huzur, güvenlik ve asayişin temininde gece gündüz demeksizin görev ifa eden Türk Polis Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı eş zamanlı olarak 28 Nisan akşamı 81 il genelinde stratejik öneme sahip bölgeler ile umuma açık yerlerde “Huzur Türkiye Uygulaması” gerçekleştirdiği vurgulandı.

Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Servet Yılmaz, Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Başkanı Tümgeneral Ali Çardakçı, Sahil Güvenlik Komutanlığı İstihbarat Başkanı Albay Cemal Rıza Kızıldağlı ve bir çok birim amirinin Emniyet Genel Müdürlüğü Koordinasyon Merkezinden canlı olarak takip ettiği uygulamaya asayiş, terör, çevik kuvvet, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, özel harekat, trafik, narkotik, deniz ve havacılık şubelerinden toplam; 13 bin 348 ekip, 16 hava aracı, 92 deniz aracı, 374 dedektör köpeği, 71 bin 705 personel katıldığı ifade edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen ve 5’incisi düzenlenen uygulamada mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahıs ve araçların yakalanmasının amaçlandığı kaydedildi.

Açıklamaya göre, şehir giriş çıkışları ile şehir merkezlerinde önceden tespit edilen 6 bin 905 hassas noktada yapılan uygulamalar sonucunda; 633 bin 772 kişi kontrol edildi.randığı tespit edilen 1628 kişi yakalandı. 501 kişi gözaltına alınırken 1.261 kişi hakkında ise adli-idari işlem uygulandı.

192 bin 748 araç kontrol edilerek aranan 82 araç yakalandı. 9.596 araca cezai işlem uygulandı ve 1.711 araç ise trafikten men edildi.

20 bin 861 iş yeri kontrol edilerek bin 809 iş yerine cezai işlem, 47 iş yerine ise kapatılma işlemi uygulandı.

41 adet tabanca, 35 adet av tüfeği, 478 adet mermi, 18 adet kesici delici alet, 38 adet kurusıkı tabanca, 433 gr eroin, 1.072 gr esrar, 114 gr bonzai, 20 kök hint keneviri, 2.000 gr metanfetamin, 12 adet captagon,20.233 paket kaçak sigara, 469 lt kaçak içki, 3.190 lt kaçak motorin ve 53 adet tarihi sikke ele geçirildi.

Halkla ilişkilere özen gösterilen ve vatandaşların da oldukça memnun kaldığı, büyük bir uyum ve koordinasyon içerisinde gerçekleşen ‘Huzur Türkiye-5 Uygulaması’ sorunsuz bir şekilde başarıyla tamamlandığına dikkat çekilerek bugüne kadar farklı tarihlerde 5 kez düzenlenen Huzur Türkiye Uygulamaları neticesinde toplam; 2 milyon 396 bin 882 kişi kontrol edildiği, arandığı tespit edilen 6 bin 370 kişi yakalandığı, 3 bin 286 kişi gözaltına alınırken 6 bin 315 kişi hakkında ise adli-idari işlem uygulandığı bildirildi.

663 bin 882 araç kontrol edilerek aranan 266 araç yakalandığı, 26 bin 783 araca cezai işlem uygulandığı ve 6 bin 770 aracın ise trafikten men edildiği belirtildi.

89 bin 782 iş yeri kontrol edilerek 5 bin 888 iş yerine cezai işlem, 4 bin 616 iş yerine ise kapatılma işlemi uygulandığı kaydedildi.

2 adet uzun namlulu silah, 290 adet tabanca, 280 adet av tüfeği, 5.192 adet mermi, 529 adet kesici delici alet, 233 adet kurusıkı tabanca, 1.389 gr eroin, 15.675 gr esrar, 378 gr bonzai,20 kök hint keneviri, 2.120 gr metanfetamin, 2148 adet captagon, 145.413 paket kaçak sigara, 5.629 lt kaçak içki, 686 adet kaçak cep telefonu, 161 adet tarihi sikke, 3.190 lt kaçak motorin ve 9.880 kg menşei belirsiz et ele geçirildiği ifade edildi.

Musa Erdoğan