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81 ilde operasyon: Bin 853 gözaltı

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde, aranan şahısların yakalanması ve süratle adalete teslim edilmelerini sağlamak amacıyla 81 il genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda, 1 bin 853 kişi yakalandı.

81 ilde operasyon: Bin 853 gözaltı

23 Şubat 2017 07:35

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde, aranan şahısların yakalanması ve süratle adalete teslim edilmelerini sağlamak amacıyla 81 İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerekli arama kararları alınarak il ve ilçelerde eş zamanlı şekilde 22 Şubat Çarşamba günü sabah erken saatlerde başlayan operasyonlar gerçekleştirildi. 3 bin 581 ekip ve 10 bin 715 personelin görev aldığı operasyonlarda 4 bin863 ikamette arama yapıldı. Operasyonlar neticesinde; adam öldürme suçundan 26, hırsızlık suçundan 224, yağma suçundan 25, dolandırıcılık suçundan 42, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 61, FETÖ/PDY örgütüne üye olmak suçundan 18 kişi ve geriye kalanları diğer suçlardan olmak üzere aranan toplam 1 bin 853 şahıs adli mercilere sevk edildi.

Adli Mercilere sevk edilenler arasında; 20 yıl üzeri olan 11 şahıs, 10 yıl üzeri 35 şahıs, 5 yıl üzeri 94 şahıs, 2 yıl üzeri 227 şahıs, 2 yıla kadar 914 şahıs olmak üzere toplamda kesinleşmiş hapis cezası ile aranmakta olan bin 281 şahıs ve yakalama emri ile aranmakta olan 572 şahsın bulunduğu kaydedildi.
Ayrıca yapılan bu operasyonlarda 3 ruhsatsız tabanca, 4 av tüfeği, 127 mermi, 11 kök hintkeneviri, 100 gr esrar, 25 gram eroin ele geçirildi.

Daha önce 01 ve 18 Şubat tarihlerinde iki kez daha yapılan operasyonlarda toplam 3 bin 721 aranan şahıs yakalanmıştı, bu operasyonla birlikte son 21 gün içerisinde aranıp da yakalanan şahısların sayısı 5 bin 574’e ulaşmış oldu. 

Musa Erdoğan

Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı, şafak operasyonu


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