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81 ilde yapılan operasyonlarda bin 471 şahıs yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde 81 ilde eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda bin 471 şahıs yakalandı.

81 ilde yapılan operasyonlarda bin 471 şahıs yakalandı

26 Temmuz 2017 21:42

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, “Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde, aranan şahısların yakalanması ve süratle adalete teslim edilmelerini sağlamak amacı ile 81 İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından eş zamanlı şekilde gerekli arama kararları alınarak il ve ilçelerimizde bugün sabah erken saatlerden operasyonlar gerçekleştirildi. Beşincisi gerçekleştirilen ve 2 bin 925 ekip ile 6 bin 425 personelin görev aldığı operasyonlarda 4 bin 20 ikamette arama yapıldı” denildi.

Yapılan aramalarda, adam öldürme suçundan 19, hırsızlık suçundan 238, yağma suçundan 56, dolandırıcılık suçundan 46, uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan 41, FETÖ/PDY örgütüne üye olmak suçundan 4 kişi ve geriye kalanları diğer suçlardan olmak üzere aranan toplam bin 471 şahsın yakalanarak adli mercilere sevk edildiği belirtildi.

Adli mercilere sevk edilenler arasında 20 yıl üzeri hapis cezası ile aranan 6,20 yıla kadar hapis cezası ile aranan 36, 10 yıla kadar hapis cezası ile aranan 92, 5 yıla kadar hapis cezası ile aranan 262, 2 yıla kadar hapis cezası ile aranan 739 şahıs olmak üzere toplamda kesinleşmiş hapis cezası ile aranmakta olan bin 135 hükümlü şahıs ve yakalama emri ile aranmakta olan 336 şahsın bulunduğu kaydedildi.

Ayrıca yapılan bu operasyonlarda 1 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, 92 gram esrar, 250 kök Hint keneviri, 10 gram eroin ele geçirildiği belirtildi.

Musa Erdoğan 

Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü, operasyon


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