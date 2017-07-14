81 ilden 250 genç Cumhurbaşkanı'na Türk Bayrağı teslim ediyor

Törene katılan AK Parti Antalya İl Başkanı Av. Rıza, Sümer milletvekili Gökçen Özdoğan Enç ve İl Gençlik Kolları Başkanı Ömer Akbaş 81ilden 250 gencin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teslim edeceği Türk bayrağını Antalya’yı temsil edecek gençlere emanet etti.



Törende 15 Temmuz darbe girişimin yıl dönümü ile ilgili duygularını paylaşan İl Başkanı Sümer “15 Hepimiz eminim o geceyi daha dün gibi hatırlıyor, yaşadıklarınızı ve yaşanan olayları saniye saniye hafızalarınızda taşıyoruz. Özellikle gençlerimizin bu direnişteki yerini asla unutmuyoruz. Bu darbe de gençlerimizin söz konusu vatan olduğunda bayrak olduğunda gözünü kırpmadan mermilere göğüs gereceğini hepimize göstermiştir. Çanakkale ruhu vatanına sahip çıkan gençlerimiz ve milletimiz unutulmayacak bir destan yazmıştır.15 Temmuz artık büyük bir bağımsızlık mücadelesi olarak tarihteki yerini almıştır. Tarihimiz boyunca bağımsızlığından asla ödün vermemiş milletimiz 15 Temmuz’da egemenliğine karşı yapılacak bir saldırıya vereceği cevabı çok net bir şekilde göstermiştir. Tüm dünya söz konusu vatan olduğunda milletimizin nasıl bir ve beraber olacağına 15 Temmuz’da bir kez daha şahit oldu. Hiçbir siyasi, ideolojik, etnik ve toplumsal ayrımın söz konusu olmadığı direniş ile toplumun her kesiminde darbeye karşı büyük bir birliktelik yaşanmış ve demokrasimize sahip çıkılmıştır. Şehitlerimizin kanlarıyla sulanan bu aziz topraklar 15 Temmuz gecesi şehitlerimizin kanlarıyla destansı bir şekilde korunmuştur. Bundan sonra bu emanete en iyi şekilde sahip çıkacağız ”dedi.



Törende konuşan milletvekili Enç ise “ Gençlere olan güvenim 15 Temmuz gecesinden sonra tam. O gece parti binamızın önünde partili partisiz birçok genç arkadaşımızı gördüm. Ankara’da, İstanbul’da mermilere göğüs geren şahadet şerbetini içen birçok arkadaşımız gençti. Al bayrağımızın gençlere emanet edilerek Sn. Cumhurbaşkanımıza teslim edilecek olmasını çok anlamlı buluyorum” şeklinde konuştu.



Ülke tarihinin en uzun gecesinin 15 Temmuz gecesi olduğunu konuşmasında dile getiren il gençlik kolları başkanı Ömer Akbaş “Tarihimizin en uzun gecesi olan 15 Temmuz gecesi, uçaklara, tanklara ve silahlara karşı göğüs gerdik. Ve asla pes etmedik. İhanet ne denli büyük olursa olsun, ne kadar kanlı olursa olsun asla yılmadık ve yıkılmadık. Milletin Adamı üzerinden millete yapılan suikaste müsaade etmedik. Başkomutanın emriyle meydanlarda ihanete engel olduk. Hainleri planlarıyla birlikte yerle bir ettik. O gece vatan parçalanmasın diye 250 kahraman şehit verdik. AK Parti Gençlik Kolları olarak, 15 Temmuz Gecesi, Çanakkale ruhuyla verilen mücadelenin şehitleri anısına 81 ilden belirlenen 250 gence, şehit aileleri tarafından, altında yaşamak için ölmeye yemin ettiğimiz bayrağımızı emanet ediyoruz. 15 Temmuz gecesi düzenlenecek olan TBMM Özel Programında 81 ilden gençlerin getirdiği bayraklar Cumhurbaşkanımıza takdim edilecektir. Bizlerde bugün bu emanetleri teslim alan kardeşlerimizi hep birlikte dualarla uğurluyoruz.