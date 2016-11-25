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81 ilden Ankara'ya gelen öğretmenlere bilgilendirme toplantısı

Öğretmenler Günü dolayısıyla 81 ilden Ankara'ya gelen öğretmenlere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.


25 Kasım 2016 18:20

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 81 ilden gelen öğretmenlere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi. MEB Başöğretmen Salonunda yapılan sunumlarda, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Alpaslan Durmuş, öğretmenlerin ders işleyişi, ders kitaplarının niteliği ve yapılan müfredat çalışmaları hakkında öğretmenlere bilgi verdi. Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Semih Aktekin de, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü ile ilgili yürütülen çalışmalar hakkında bir sunum gerçekleştirdi.

Bilgilendirme toplantısında, Yenilik ve Eğitim Teknoloji Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Eyyup Tanyıldız, FATİH Projesi ve Eğitim Bilişim Ağı’na ilişkin bilgiler verirken, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Şerafettin Cankurt ise, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünü ilgilendiren konularda öğretmenlere sunum yaptı. Bilgilendirme toplantısı, soru cevap bölümünün ardından sona erdi. 

Etiketler: bilgilendirme toplantısı, öğretmenler günü


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