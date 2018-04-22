81 ilden gelen 81 çocuk, ilk kez İstanbul'u ve denizi gördü

Türk Kızılayı İstanbul Şubesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, 81 ildeki şube başkanlıkları ile belirledikleri 81 çocuğu, Kızılay görevlileri eşliğinde İstanbul'a getirdi. Bu yıl 4'üncüsü yapılan '81 İl 81 Çocuk' projesi kapsamında çocuklar, 3 gün boyunca birçok etkinliğe katılacak. Etkinliklerden bir tanesi olan boğazda tekne turu ile çocuklar eğlenceli anlar yaşanırken, tekne turu ile bazı çocuklar ilk defa denizi ve İstanbul'u gördü. Teknede çalan şarkılara eşlik eden çocuklar, daha sonra halk oyunlarına katılıp doyasıya eğlendiler. Balkan ülkelerinden çocuklar da misafir edildi.

Teknede çocuklara, Diriliş Ertuğrul dizisinde Bamsı Karakteri oynayan Nurettin Sönmez ve Muhyiddin İbnü'l Arabi karakterini oynayan Osman Soykut eşlik etti. Çocuklar oyuncuları karşısında görünce bol bol fotoğraf çektirip imza aldı.

Proje hakkında bilgi veren Türk Kızılayı İstanbul Şube Başkanı İlhami Yıldırım, ''Türk Kızılayı İstanbul Şube Başkanlığı olarak '81 il 81 çocuk' projesi kapsamında 23 Nisan etkinliklerimize başladık. 81 ilden ve 6 tane Balkan ülkesinden çocuklar, refakatçileri ve Kızılay Başkanı ve yönetim kurulu üyeleriyle beraber programımıza katıldılar. Panorama 1453 Müzesi ziyareti, Dolmabahçe Sarayı gezisi ve tekne turuyla devam etti. Programımız Salı sabahına kadar devam edecek. Bütün tarihi yerlerimizi, kültürel yerlerimizi ve eğlence yerlerimizi gezdireceğiz. Daha sonra çocuklarımızı memleketlerine yollayacağız. Bu çocuklarımız ilk defa ilçelerinin dışına çıkıp ilk defa uçağa bindi ve ilk defa İstanbul'a geldiler. Bizleri kırmayı bu davetimize eşlik ettikleri ve katıldıkları için onlara teşekkür ediyorum. Onları buraya gönderen şube başkanlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum'' dedi.

'81 İl 81 Çocuk' projesindeki etkinlikler

Hayatlarında ilk defa uçağa binen çocuklar, İstanbul'da üç gün sürecek eğlenceli bir programa katılacak. Türk Kızılayı İstanbul Şube Başkanı İlhami Yıldırım'ın misafiri olan çocuklar, tarihi ve turistik yerleri gezecek. Tekne turu ile bazı çocuklar ilk defa denizi gördü. Çocuklar, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na illerinden getirdikleri toprakları bırakacak ve Fenerbahçe-Antalyaspor maçında gösteri maçı yapacak

Adem Gürer - Murat Ergin

