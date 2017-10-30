81 ilden gelen toprakla Türkiye haritası yaptılar

Cumhuriyetin kuruluşunun 94’üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında, vatan topraklarının ne kadar değerli olduğuna dikkat çekmek amaçlı Demirtaş İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, farkındalık projesi oluşturdu. Proje kapsamında 81 ilde bulunan imam hatip okulları, kendi şehirlerine ait 300 gram toprağı Demirtaş İmam Hatip Ortaokuluna gönderdi. Öğrenciler öğretmenleri eşliğinde, 81 vilayetten gelen toprakları il sınırlarının bölünmüş olduğu Türkiye haritası maketine özenle yerleştirdi. Türkiye haritasının Ankara, İstanbul ve Antalya kısmının toprakları ise Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er ve Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel yerleştirildi.

Kaymakam Harputlu: “Duygulandırıcı ve örnek olacak bir proje”

Yapılan etkinlikte konuşmasına Gazi Mustafa Atatürk’ün sözleriyle başlayan Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu şunları söyledi: “Bundan yaklaşık 100 yıl önce Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk diyor ki, ‘Vanlı, Trabzonlu, Trakyalı hepsi aynı ırkın evladı hepsi aynı cevherin damarıdır. Bize düşen bu damarlar arasındaki bağı kuvvetlendirmek’ diyor ve devamında şu sözleri ekliyor: ‘Bu karışık işlerden çıkmanın yolu birliğimizdir’ Yüz sene önce söylemiş bugün de aynı. Bu coğrafyada bundan sonra da aynı olacak. Ülkemiz gerçekten çok güzel bir yerde, 4 mevsim yaşadığımız bolluk ve bereket olarak dünyanın en stratejik yeri. Bu müdahalede Atatürk'ümüzün dediği gibi karışık işler her zaman olacak. Ama bize düşen ilim ile bilim ışığında birlik ve beraberliğimizi ve kardeşlik duygularımızı sürekli pekiştirerek yolumuza devam etmek. Yapılan bu eser gerçekten bu anlamda çok önemli, duygulandırıcı ve örnek olacak bir proje. Biz böyle düşündükçe istedikleri kadar uğraşsalar, istedikleri planları hem içeride hem de dışarıda gerçekleştiremeyecekler” dedi.

“Bu güzel projede emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum”

Türkiye haritası üzerine Antalya şehrinin toprağını yerleştiren Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ise Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün yapmış olduğu bu etkinlikte buluştuklarını aktardı. Alanya’nın çok dinli ve medeniyetli bir şehir olduğunu belirten Başkan Yücel, ”Ülkemizdeki 81 vilayetten sürekli göç alan birçok vatandaşımız var. Bugün de buradan milli eğitim müdürlüğü tarafından güzel bir projeye şahitlik ettik. 81 ilden gelen toprakları Türkiye haritası üzerinde buluşturduk. Sembolik olan bu proje kardeşliğe, dostluğa verdiği değeri ve ülkemizin ne kadar güçlü olduğunu dile getirildi. Bu güzel projede emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Erdal Anak