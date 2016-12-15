Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ve beraberindeki heyet Memur-Sen Genel Merkezi’ni ziyaret etti. Bakan Müezzinoğlu ve beraberindeki heyeti Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, kurul üyeleri ve Memur-Sen'e bağlı sendikaların başkanları karşıladı. Ziyarette konuşan Yalçın, Halep’teki insanlık dramına değinerek, İHH, Deniz Feneri, Can Suyu ve Kızılay ile birlikte Halep’e yardım TIR’larının startını verdiklerini kaydetti. 20 yardım TIR’ını yardım kuruluşlarını teslim ettiklerini ifade eden Yalçın, yardım TIR’larının 81 ilden hareket edilmesi için teşkilatlarını talimatlandırdıklarını ve giden yardım TIR’ının 81’den daha fazla olacağından hiç şüphelerinin olmadığını söyledi.

Yardım TIR’ları Halep’e doğru yola çıktı

Yalçın, geçen hafta Cuma namazı sonrası bütün illerde basın açıklamaları ve gıyabi cenaze namazlarıyla Halep konusunda kamuoyunda duyarlılık arttırmayı hedeflediklerini dile getirerek, “Basın açıklamalarıyla kamuoyuna ses verdik. 1 gün sonrasında İstanbul’da İstiklal Caddesinde tünelden Galatasaray Lisesine doğru büyük bir yürüyüş gerçekleştirerek kamuoyuna seslenmiş olduk. Uluslararası kuruluşlara iletilişim ağımızda bulunan emek örgütlenmelerine duyarlılık çağrısına ilişkin mektuplarımız yola çıkıyor. Cumartesi saat 10.30’da Hatay merkezde buluşacak şekilde bir araç konvoyu illerden hareket etmiş durumda. Yardım TIR’ları da bunlar içerisinde. Hatay’da bir araya gelecek ve oradan Cilvegöz Sınır Kapısına doğru hareket edecek. İHH’nin illerden çıkardığı kortej ile Memur-Sen’in korteji buluşmuş olacak. Halep’e koridor açılması veya Halep’ten sivillerin tahliyesi ve yardımların yapılması noktasında üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye çalışıyoruz. Halep’e yol açılacaksa önce yola çıkmak gerekiyor. Ben insanımızın yola çıkmak konusunda duyarlı davrandığını görüyorum. Bu konuda herkesi duyarlı davranmaya davet ediyorum” diye konuştu.

15 Temmuz nedeniyle iptal edilen yıllık izinler konusunu gündemde tutacaklarını vurgulayan Yalçın, “15 Temmuz’dan sonraki süreçte yaşanan bazı aksamalar nedeniyle insanlar izinlerini kullanamadılar. Biz mevcut izin hakkının bir sonraki yıl kullanılması gibi bir esneklik istiyoruz. Biz burada ne bir fazla istiyoruz ne bir eksik istiyoruz. Kişinin hakkı yanmasın. Devletin bu konuda ‘hayır o iznini yakma ben ilerde bu işe bakacağım’ demesi gerekiyor. Bu talep haklı bir talep. Önümüzdeki dönem bu konuyu yine gündemde tutacağımızı ifade ediyorum” şeklinde konuştu.

“15 Temmuz sonrası açığa alınmalar ve kamudan ihraçlar konusunda Memur-Sen olarak baştan beri ilkesel bir tavrımız var” diyen Yalçın şunları kaydetti:

“Bu ilkesel tavırda devam ediyoruz. Bir adam FETÖ ya da diğer terör örgütlerinin hangisi olursa olsun irtibatlıysa bu konuda Memur-Sen olarak devletin zafiyete uğramaması, insanların güvenliğinin ihlal edilmemesi noktasında devlet üzerine düşeni yapmalı. Bu tip irtibatı kesinleşmiş devlet adına, millet adına değil de terör örgütü adına çalıştığı konusunda su götürmez gerçekler ortaya çıkmış kişiler varsa bunlara merhamet edilmesinin bu vatana ihanet etmek olduğunu baştan ifade ettik. Bu tip üyemiz varsa buna sahip çıkmayacağımızı söyledik. Eğer bir kişi masumsa ve bu süreçte mağdur duruma düşüyorsa, araya karışıyorsa bunun da hakkının iade edilmesi ve bir mazlumun mağdur duruma düşürülmemesi konusunda bir gayretimiz olacağını da ifade ettik. Bu çerçevede kamuda ihraçlar konusunda kriterlerin bütünlenmesi ve ortak bir zeminde çalışılması konusunda bir eksiklik görüyorum. Bu konunun Çalışma Bakanlığı boyutunda olduğunu Sayın Bakanımıza ifade etmiştim. Çünkü çalışanlar ile çalışma bakanlığı ibaresi birbiriyle örtüşen bir ibare. Bu işin esas sahibi Çalışma Bakanı.”

Abdullah Sarıca