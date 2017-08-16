81 yaşındaki kadın organlarıyla umut oldu

11 Ağustos’ta geçirdiği beyin kanaması sonucu hastaneye kaldırılan ve Beyin Cerrahi Servisi tarafından ameliyata alınan Emine Akbıyık Servergazi Devlet Hastanesi Anestezi Yoğun Bakımda 4 gün yaşam mücadelesi verdi. Müdahalelere rağmen beyin ölümü gerçekleşen Akbıyık’ın organlarının bağışlanması için ailesi ile görüşmeler yapıldı. Yapılan görüşmelerin ardından Akbıyık’ın ailesi, organların bağışlanmasını kabul etti.

81 yaşındaki Emine Akbıyık’tan alınan karaciğer İzmir Ege Üniversitesine gönderildi.

Emine Akbıyık’ın oğlu Emin Akbıyık, Türkiye’de çok fazla kişinin organ nakli beklediğini bu amaçla annelerinin organlarını bağışlamayı düşündüklerini söyledi. Akbıyık, herkesi organ bağışında bulunmaya davet etti.

Servergazi Devlet Hastanesinde son 2 ayda 3’üncü organ bağışının gerçekleştiğini belirten Genel Sekreter Uzman Dr. Berna Öztürk, Akbıyık ailesine organ bağışında bulundukları için teşekkür ederek, baş sağlığı diledi.