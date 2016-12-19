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82 yaşında düğünlerde çalıyor

Aydın’ın Karacasu ilçesinde yaşayan 82 yaşındaki Şakir Çavultu, ülkenin en yaşlı düğün çalgıcılarından biri olarak dikkat çekiyor.

82 yaşında düğünlerde çalıyor

19 Aralık 2016 10:14

Askerde öğrendiği klarnet çalmayı sivil yaşamında da bırakmayan Şakir Çavultu ilerleyen yaşına karşılık grubuyla gittiği düğünlerde klarnet ve zurna çalmaya devam ediyor. ‘Daha bunun iyisini’ alacağım diyerek klarnet çalmaya devam edeceğini ifade eden Çavultu, müziğe ve işine bağlılığıyla kendine hayran bırakırken bu sözleriyle mesleğe başladığı gün emeklilik hayali kuran gençlere de örnek oluyor.

1934 yılında Karacasu’da doğan Şakir Çavultu askerde nalbantlık yaparken kendini askeri bandoda buluyor. Adana’dan gelen bando takımının eğitimlerine katılan Çavultu o dönemden beri klarneti elinden bırakmıyor. Bağı bahçesinin yanı sıra ekibiyle birlikte eğlencelerde ve düğünlerde klarnet ve zurna çalarak hayatını kazanan Çavultu, bugün emekli olsa da çok sevdiği klarnet ve zurnayı çalabilmek için müzik grubuyla birlikte davetlere katılmaya sürdürüyor.

‘Sevmesem’ yapamam

Bu işi yapmayı sürdüreceğini kaydeden Çavultu, “Düğünlerde klarnet ve zurna çalıyorum. Askerde nalbantlık yaptım ve bandoda bulundum. Zurnayı çaldıkça zevk duyuyorum. Bağ-bahçem var, emekliyim. Her hafta düğün oldukça ekibimizle düğünlere gidiyorum. Çok seviyorum bunları çalmayı. Sevmesem ben bunu yapamam zaten. Bu işi bırakmam. Daha zurnanın iyisini alacağım” dedi. 

Özgür Dedeoluk
AYDIN 


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