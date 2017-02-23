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82 yaşında iki büklüm cami nöbeti

Manisa'nın Soma ilçesinde 82 yaşındaki Fatma Sazan evinin önünde gerçekleşen bir kavgayı ayırmak için değnekle bir kişiye vurduğu iddiasıyla hakkında dava açıldı. 82 yaşındaki yaşlı kadına verilen 3 bin liralık para cezası, ödeme gücü olmadığı için kamu görevi cezasına çevrilerek cami bekleme cezasına dönüştürüldü. Her gün cami imamı tarafından denetlendiğini belirten Sazan "80 yaşından sonra bir çomağı kaldırmakla bu ceza verilir mi?" dedi.

82 yaşında iki büklüm cami nöbeti
82 yaşında iki büklüm cami nöbeti - Foto Galeri

23 Şubat 2017 12:12
82 yaşında iki büklüm cami nöbeti - Tıkla İzle

Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Karamanlı Mahallesi'nde çıkan kavgayı ayırmak isteyen 82 yaşındaki Fatma Sazan'ın değneği silah sayıldı. İddiaya göre 82 yaşındaki Fatma Sazan, evinin önünde kavga eden şahısları görünce yanlarına giderek değneğiyle kavgayı ayırmaya çalıştı. Kavga eden şahıslardan birinin Sazan'a tahta bir sopayla vurması üzerine Sazan değneğiyle karşılık verdi. Kavgaya karıştığı ve şahıslardan birine değnekle vurduğu iddia edilen Sazan hakkında açılan davada kasten yaralama suçu işlediğinden 4 ay hapis günü karşılığı para cezası alırken bu suçu, silah sayılan değnekle işlemesi nedeniyle cezası yarı oranında artarak 6 aya çıkarıldı. 82 yaşındaki Sazan, duruşmadaki iyi hal ve hareketleri nedeniyle cezası indirilerek toplamda 3 bin liraya tekabül eden 5 ay karşılığı cezaya çarptırıldı.

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İki büklüm 4 saat boyunca cami bahçesinde nöbet tutuyor

Hakkında kesilen 3 bin liralık adli cezayı ödeyecek gücü olmadığını belirten yaşlı kadına cami bekleme cezası verildi. Her gün iki büklüm bir şekilde Karamanlı Mahallesi'ndeki evinden çıkan Fatma Sazan yaklaşık 500 metre ilerideki İlim Işıktır Camisi'ne giderek 4 saat boyunca cami bahçesinde nöbet tutuyor. 15 Mart 2016 tarihinde Soma 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nce karara çıkan cezasının 6 ayını doldurduğunu belirten Fatma Sazan, "Evimin önünde kardeşimin kızının da karıştığı kavga çıktı. Bende kavgayı ayırmak için uğraştım. Kavgayı ayırayım derken bana büyük bir tahtayla vurdular. Bende değnekle vurdum. Bundan dolayı bana ceza verdiler. Bu yaşıma kadar cezaevi, karakol görmedim. Neden verdiler bana bu cezayı. Cezam 10 Mart'ta bitecek. O karlı ve soğuk günlerde burada bekledim. Üşüdüm hasta oldum. Cami içerisinde sobası kaloriferi olmayan kuran kursunda ve cami bahçesinde bekledim. Bu yaştan sonra başa geldi. Ama bundan sonra önümde adam öldürseler de karışmam şahit de olmam" dedi.

Cami imamı her gün imzasını alıyor

Her gün cami imamı tarafından denetlendiğini ve imza attığını belirten Sazan, "Karakolda ve adliyede düzgün ifade de veremedim. Hakim beye 'Değneği vurmadım, sadece vurur gibi kaldırdım dedim. Kuran-ı getirin el basarım' dedim. 80 yaşından sonra bir çomağı kaldırmakla bu ceza verilir mi? Zaten yaşımdan dolayı camiye gidip oturuyorum, hizmet yapamıyorum. Sadece bir kızım var, onunda kocası felçli. Yemek yok, evime gidip bir parça bir şey yeyip geri geliyorum. Allah canımı alaydı da bunu görmeseydim, bu ceza bana çok zor geldi" dedi.

Aldığı cezayı hazmedemeyen 82 yaşındaki Sazan, tüm bu olup bitenler sebebiyle gözyaşlarına boğuldu.

Yılmaz Sarıpınar

Etiketler: baston cezası, Fatma Sazan, manisa


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