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82 yaşındaki kadını 'dedikodu' yapmasın diye öldürmüşler

Kayseri'nin Felahiye ilçesinde 2012 yılında, 82 yaşındaki kadının baltayla öldürülüp boğazının kesilmesi olayıyla ilgili olarak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda, olayın failleri olarak kadının oğlu, gelini ve torunu gözaltına alındı.

82 yaşındaki kadını dedikodu yapmasın diye öldürmüşler
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17 Mart 2018 15:17

Edinilen bilgiye göre, 28 Nisan 2012 tarihinde ilçeye bağlı Kayapınar Mahallesi'nde meydana gelen olayda 82 yaşındaki Pembe Boraze, evinin balkonunda boğazı kesilmiş halde ölü olarak bulundu.

Kamuoyunda 'Kesik Baş Cinayeti' olarak da bilinen ve aradan geçen 6 yılda olayın faillerinin bulunamaması üzerine İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hüseyin Bekmez'in talimatı üzerine özel ekip kuruldu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinden dedektiflerin de desteğiyle, Pembe Boraze dosyası yeniden incelemeye alındı. 6 ay süren teknik takip ve 82 kişiden alınan ifadeler sonucu yaşlı kadının, torunları R.K. (27) ve F.B. (24) tarafından öldürüldüğü tespit edildi. 

 

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