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82 yaşındaki otomobil sürücüsü paniğe neden oldu

Erzincan da Emniyet İl Müdürlüğü’ne yaklaşık 60 metre uzaklıkta ters şeride park edilen otomobil paniğe neden oldu.

82 yaşındaki otomobil sürücüsü paniğe neden oldu

27 Aralık 2017 13:47

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğüne yaklaşık 60 metre uzaklıkta Halitpaşa Caddesi üzerinde ters şeride park edilmiş vaziyette bırakılan otomobil polis ekiplerini harekete geçirdi. Otomobilin bulunduğu yol güzergâhı trafiğe kapatılırken, ekipler araçta bomba olma ihtimaline karşı köpeklerle arama yaptılar. Yapılan arama sırasında aracın, Emniyet binasında pasaport işlemlerini gerçekleştirmek üzere kavşağa park ettiği öğrenilen 82 yaşındaki Ali Atabay’a ait olduğu tespit edildi.

Emniyet binasından çıkarak aracına yönelen 82 yaşındaki Atabay’ı karakola götüren ekipler, hatalı parkdan dolayı cezai işlem uyguladılar. 

Abdullah Aslan
 

Etiketler: otomobil, sürücü

 

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