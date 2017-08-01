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82'lik dede torununun asker eğlentisinde döktürdü

Sakarya’da düzenlenen bir asker eğlencesinde, askere gidecek olan gencin 82 yaşındaki dedesi bir an olsun yerinde duramayarak döktürdü. Eğlenceye adeta neşe katan dede, pistteki kıvrak hareketleri ile gençlere taş çıkardı.

82lik dede torununun asker eğlentisinde döktürdü

01 Ağustos 2017 09:57

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde düzenlen bir asker eğlencesinde ilginç görüntüler yaşandı. Yakın zamanda Ankara Etimesgut’daki acemi birliğine teslim olacak torun Gökhan Balta, Konak Mahallesi'nde bir asker eğlencesi düzenledi. Düzenlenen asker eğlencesine askere gidecek torunun 82 yaşındaki dedesi Aziz Balta'da katıldı. Askere gidecek olan gencin 82 yaşındaki dedesi, eğlencede çalan oyun havasının ritmine dayanamayarak kendisini piste attı.

Gece boyunca çalan oyun havaları ve müziklere kıvrak dansı ile eşlik eden yaşlı adam torunu ile karşılıklı göbek atarak gençlere taş çıkardı. O anlara şahitlik edenler ise piste çıkarak döktüren 82’lik dedeyi amatör kamera tarafından kaydetti. 

Murat Hazer


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