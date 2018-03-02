83 cep telefonuyla yakalandı

Alınan bilgiye göre, Jandarma ekipleri Köse ilçesi Övünce-Yuvacık yol ayrımında yaptıkları yol kontrolü sırasında yolcu minibüsüyle Kelkit’ten Gümüşhane’ye giden E.O adlı şahsın üzerinde ve valizinde arama yaptı.

Araç içerisinde yolcu olarak bulunan şahsın kontrolü sırasında valizinin içerisinde 83 adet çeşitli marka ve modellerde cep telefonu ve bu telefonlara ait 21 adet şarj cihazı ele geçirildi.

Şahıs ile yapılan görüşmede bu telefonlara ait faturaları ibraz edememesi üzerine gerekli adli işlemlere başlandı.

Recep Ergin

