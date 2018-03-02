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83 cep telefonuyla yakalandı

Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler yol kontrolü sırasında bir şahsın valizinde 83 adet faturasız cep telefonu ve bunlara ait 21 adet şarj cihazı ele geçirdi.

83 cep telefonuyla yakalandı

02 Mart 2018 14:56

Alınan bilgiye göre, Jandarma ekipleri Köse ilçesi Övünce-Yuvacık yol ayrımında yaptıkları yol kontrolü sırasında yolcu minibüsüyle Kelkit’ten Gümüşhane’ye giden E.O adlı şahsın üzerinde ve valizinde arama yaptı.
Araç içerisinde yolcu olarak bulunan şahsın kontrolü sırasında valizinin içerisinde 83 adet çeşitli marka ve modellerde cep telefonu ve bu telefonlara ait 21 adet şarj cihazı ele geçirildi.
Şahıs ile yapılan görüşmede bu telefonlara ait faturaları ibraz edememesi üzerine gerekli adli işlemlere başlandı.  

Recep Ergin
 

Etiketler: cep telefonu

 

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