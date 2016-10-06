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83 yaşındaki dede, aşık olduğu Alman kadını unutamadı

44 yıl önce işçi olarak gittiği Almanya'da Alman bir kadına aşık olan, ancak evli ve çocuklu olduğu için sevdiği kadından habersiz Türkiye'deki ailesinin yanına dönen 83 yaşındaki Mehmet Taşkıran, aradan yıllar geçmesine rağmen sevdiği insanı unutamıyor.

83 yaşındaki dede, aşık olduğu Alman kadını unutamadı

06 Ekim 2016 17:55

İzmir'de yaşayan 83 yaşındaki Mehmet Taşkıran, 1972 yılında eşini ve beş çocuğunu İzmir'de bırakarak işçi olarak Almanya'ya gitti. Almanya'da bir vitrine bakarken fark ettiği ve bir süre sonra arkadaş olduğu Lotti ismindeki Alman kadına aşık olan Taşkıran, evli ve çocuklu olduğu için sevdiği kadına haber vermeden 1975 yılında Türkiye'ye döndü. Aradan geçen 41 yıla rağmen aşkını unutamayan Taşkıran, şimdilerde Lotti'den geriye kalan iki fotoğrafa bakarak günlerini geçiriyor.

İzmir'de hayata yeniden başlayan; ancak sevdiği kadını da unutamayan Taşkıran, Lotti ile yaşadığı anıları dün gibi hatırlıyor.

Lotti ile anılarını hatırlayarak 44 yıl öncesine dönen Taşkıran, "Bir gün dişçiye gittik. Benim dişim çekilirken başladı ağlamaya. Benim canım acıyor diye ağladı. 'Senin canın acıyor, buna dayanamam' dedi. Bana çok değer verirdi. Şimdi elimde bir tek fotoğrafları kaldı. Ara sıra onlara bakıp Lotti'yi hatırlıyorum. Onu çok seviyordum ama çocuklarımı bırakamadım. Arkadaşlarıma 'onu çok seviyordum ama haber vermeden gittiği için affetmiyorum' demiş" diye konuştu.

Bastonla bile yürümekte güçlük çekse de Lotti'yi son bir kez görmek için ayağa kalkacağını ifade eden Taşkıran, "Sen de beni seviyorsan beni bekle. Şimdi kapıdan girse iki kolumu açıp karşılarım. Bastonla bir odadan bir odaya gidemiyorum ama İstanbul'a gelse ben gider onu görürüm. Lotti, seni çok özledim. Bana çok emeğin geçti" dedi. 

Ceren Atmaca - Halil Karahan


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