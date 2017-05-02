Diğer
Kategoriler

83 yaşındaki kadını tecavüz sonrası öldüren sanığa 36 yıl 4 ay hapis

Bolu'da yalnız yaşayan 83 yaşındaki Hatice Uzunoğlu'na tecavüz ettikten sonra boğarak öldüren sanık Lütfi Mesut Çalışkan, 36 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

83 yaşındaki kadını tecavüz sonrası öldüren sanığa 36 yıl 4 ay hapis

02 Mayıs 2017 16:30

Bolu'da, geçtiğimiz yıl komşusu Hatice Uzunoğlu'nun (83) evine girerek önce tecavüz eden ve daha sonra boğarak öldüren 18 yaşındaki Lütfi Mesut Çalışkan'ın Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmasında karar verildi. Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde "Nitelikli cinsel saldırı", "Adam öldürme" ve "Konut dokunulmazlığı" suçlamalarıyla tutuklu yargılanan Lütfi Mesut Çalışkan, bugün son kez hakim karşısına çıktı. Tecavüz edildikten sonra öldürülen Hayriye Uzunoğlu'nun ailesinin de katıldığı mahkemede, cinsel saldırı suçunu kabul eden Mesut Çalışkan, "Yaptıklarımdan pişmanım ama Hatice Uzunoğlu'nu ben öldürmedim. Tek suçum en son orada olmak olmuştur" dedi.
Mesut Çalışkan'ın ifadesinin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti sanığın üzerine atılı suçların tamamını işlediğine kanaat getirerek Çalışkan'a 36 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Mahkemede verilen kararın ardından Hatice Uzunoğlu'nun kızı Raziye Uzunoğlu adliye içinde sinir krizleri geçirdi. Gözyaşları içinde dışarı çıkarılan Uzunoğlu, diğer aile üyeleri tarafından güçlükle sakinleştirildi. Adliye binası dışında gözyaşı döken Raziye Uzunoğlu, "idam çıkmadığına çok üzgünüm, idam istiyorum" dedi.
 

Etiketler: bolu


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 22°C

  • Ankara

    Ankara 25°C

  • İzmir

    İzmir 27°C

  • Bursa

    Bursa 25°C

  • Trabzon

    Trabzon 15°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!