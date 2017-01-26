Bengi projesi dahilinde kendisini ziyaret eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhan Levent ve Halk Eğitimi Müdürü Zehra Demirkıran Kılıç’a çalışmaları hakkında bilgiler veren Cerrah Erdoğan Sönmez, gençlere sanat eğitimi vermesi konusundaki teklifi kabul etti.

Öğretmenler Mahallesi'ndeki evinin bir köşesini atölye haline getiren Dr. Erdoğan Sönmez, evini de sanat galesine çevirdi. Sanatını öğretmek istediğini anlatan Sönmez,” Şimdi eğitimci dostlarımız bizi ziyarete geldiler. Ziyaretin sebebi de Bengi adlı projenin tanıtımı. Bengi projesi bana çok uygun. Geliştirici bir şey. O bakımdan Bengi projesine yardım etmeye cânı gönülden hazırım. Dostlarım benden ne isterse yapacağım. Gençlerimize yardımcı olmak istiyorum” dedi.

Dr. Erdoğan Sönmez’e proje anlatan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhan Levent, ”Balıkesir Eğitimde Niteliği Geliştirme ve İzleme Projesi (Bengi) kapsamında hocamızın evine ziyarette bulunduk. Hocamızın bilgi birikiminden gençlerimizin istifade etmelerini istiyoruz. Projemizi ilçe geneline yaymayı düşünüyoruz” diye konuştu.

Fatma Talay