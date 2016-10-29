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83’lük Nadide nine, kürsüye çıkıp şiir okudu

İzmir’de yaşayan 83 yaşındaki Nadide Yükselen, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla evinin yakınındaki bir okula giderek törende şiir okumak istediğini söyledi.

83lük Nadide nine, kürsüye çıkıp şiir okudu

29 Ekim 2016 14:19
83’lük Nadide nine, kürsüye çıkıp şiir okudu - Tıkla İzle

Çocukluk yaşlarında öğrendiği şiiri okuyan Yükselen, öğretmen ve öğrencilerden bol alkış aldı.

İzmir’in Karabağlar ilçesinde bulunan Emrullah Efendi İlkokulu’nda farklı bir 29 Ekim kutlaması yapıldı. Törende, bu kez çocuklar değil 83 yaşındaki Nadide Yükselen kürsüye çıkarak şiir okudu. Kızı Funda Işıldak ile önce kutlamaları izleyen Yükselen, daha sonra okul yönetimi ile konuşup kürsüde şiir okumak istediğini söyledi. Okul yönetiminin onayıyla çocukluk yaşlarında öğrendiği “Atatürk” şiirini eksiksiz okuyan 83’lük Nadide Nine, tören alanında bulunan öğrenci ve öğretmenlerden alkış aldı. 


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