Çocukluk yaşlarında öğrendiği şiiri okuyan Yükselen, öğretmen ve öğrencilerden bol alkış aldı.

İzmir’in Karabağlar ilçesinde bulunan Emrullah Efendi İlkokulu’nda farklı bir 29 Ekim kutlaması yapıldı. Törende, bu kez çocuklar değil 83 yaşındaki Nadide Yükselen kürsüye çıkarak şiir okudu. Kızı Funda Işıldak ile önce kutlamaları izleyen Yükselen, daha sonra okul yönetimi ile konuşup kürsüde şiir okumak istediğini söyledi. Okul yönetiminin onayıyla çocukluk yaşlarında öğrendiği “Atatürk” şiirini eksiksiz okuyan 83’lük Nadide Nine, tören alanında bulunan öğrenci ve öğretmenlerden alkış aldı.