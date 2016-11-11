Şehit ve gazi yakınlarına bir çok esnaf duyarsız kalmazken, okul kantinlerinde de yeni bir dönem başladı. Eskişehir Kantin İşletmeciliği Esnaf Derneği Kurucu Başkanı ve aynı zamanda Şehit Barış Öztürk Ortaokulu kantincisi Salim Alper Kayar, şehit ve gazi çocuklarına yönelik bir proje başlattı. Projeyi diğer okul kantinleri ile de paylaşan Kayar, olumlu tepkiler aldı. Toplamda 110 kantinin bulunduğu Eskişehir'de, şimdilik 84 kantin projeye destek veriyor. Alper Kayar, şehit ve gazi çocuklarının eğitim-öğretim hayatları boyunca verilecek olan hizmetin tüm Türkiye'de uygulanması için de çalışmalarını sürdürüyor.

"Bu çocuklar hepimizin çocukları, bu topraklar hepimizin toprakları"

Projenin fikir sahibi Salim Alper Kayar, uygulamanın nasıl başladığını anlattı. Şehit ve gazi çocuklarının halk içerisinde özel bir yere sahip olduğunu da vurgulayan Kayar, "Biliyorsunuz ülkemiz zor bir süreçten geçiyor. Özellikle bu 15 Temmuz’dan sonra ülkemiz ciddi anlamda sıkıtılar yaşadı ve halen de yaşamaya devam ediyor. Biz bu projeyi geçtiğimiz sene haziran ayında yönetim kurulunda arkadaşlarla birlikte oturup görüştük. Aslında buna proje demek de doğru değil çünkü; bu çocuklar hepimizin çocukları, bu topraklar hepimizin toprakları. Dolayısıyla yönetim kurulumuza ‘Biz bu kardeşlerimize neler yapabiliriz?’, ‘Kantin işletmecileri olarak bu çocukların eğitim ve öğretimine nasıl destek çıkarız?’ şeklinde bir anlayışla bu projeyi başlattık. Zaten 3,5 yıldır Eskişehir’de İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün bize göndermiş olduğu 50 başarılı ve maddi imkanlardan yoksun öğrencilere burs veriyoruz. Bu bursları, bu yıl şehit ve gazi çocuklarına vermeyi planladık. Bu akım da buradan doğdu" dedi.

"Bu işi özel kılan, çocuklarımızın okul kantinlerini eğitim-öğretim hayatları boyunca ücretsiz olarak kullanabilmesi"

Proje ile şehit ve gazi çocuklarının yanında yer almaya çalıştıklarını belirten Kayar, "Eskişehir’de 110 tane okul kantini var, 84 tanesi de bize üye durumunda. Bu 84 tane üye okullara bu plaketlerden yaptırarak, o kardeşlerimizin okulda beslenmelerini sağlamak amacıyla bu yola çıktık. Tabi burada önemli olan çocuklarımıza bir şeyler verebilmek ve onlara yanlarında olduğumuzu hissettirebilmek, temel fikrimiz budur. Zaten okul kantincilerimiz, maddi imkanlardan yoksun öğrencilere ufak tefek yardımlarda bulunuyor. Fakat bu işi özel kılan, bu çocuklarımızın okul kantinlerini eğitim-öğretim hayatları boyunca ücretsiz olarak kullanabilmesi. Bu şekilde de devam edeceğiz. Bu çocuklarımız ilkokuldan başlayarak, lise hayatlarına kadar tüm kantinlerde ücretsiz olarak öğlenleri yemeklerini yiyebilecekler, zaruri ihtiyaçlarını karşılayabilecekler. Bu anlamda bize destek olan başta Milli Eğitim Müdürlüğü’müz ve kantinci esnaflarımıza da teşekkür ediyorum. Bu projeyi ilk başlattığımızda, bütün arkadaşlarımız heyecanla beklediler. Burası Şehir Barış Öztürk Ortaokulu, burada 3 tane şehit ve gazi yakını öğrencimiz var. Onlar da kartlarını göstererek, alışverişlerini rahatlıkla yapabiliyorlar" şeklinde konuştu.

"Gururlu ve mutluyuz"

Projenin tüm Türkiye'ye yayılmasının gerekliliğinden söz eden Kayar, 15 Temmuz'un ardından vatandaşların birbirine kenetlenmesinin gerekli olduğunu söyledi. Kayar, "Gururlu ve mutluyuz, bu anlamda Türkiye’de tekiz. İnşallah bu uygulama bundan sonra diğer illere de hızla yayılacak. Özellikle 15 Temmuz’dan sonra birbirimize kenetlenmek için bu tür şeylere çok ihtiyacımız var. İnşallah çalışmalarımız bu şekilde devam eder" diye konuştu. Kantinci Salim Alper Kayar ayrıca, projeyi gören herkesin olumlu karşıladığını, birlik ve beraberlik için bu tür şeylerin olması gerektiğini söylediklerini de sözlerine ekledi.

"Şuan 3 tane gazi ve şehit yakını öğrencimiz var"

Okul Müdürü Ayhan Yerli ise, projenin ilk kez Şehit Barış Öztürk Ortaokulunda başlamasının kendilerini mutlu ettiğinden bahsetti. Yerli, "İlk defa okulumuzda başlatılan bir proje. Şehit ve gazi yakınlarına ücretsiz olarak okul kantinimiz destek vermekte. Güzel bir proje, öğrencilerimiz her ne kadar gazi ve şehit yakını arkadaşlarını tanımasa da, biz bu çocuklarımıza kantincimizle beraber yapmış olduğumuz, beraber konuştuğumuz toplantı sonunda böyle bir desteğin verilmesini kendilerine belirttik. Onlar da sağolsunlar ‘Kantinciler Derneği’ olarak destek verdiler. Bu desteklerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Şuan 3 tane gazi ve şehit yakını öğrencimiz var. Bu öğrencilerimiz, hem bizim tarafımızdan, hem de kantinimiz tarafından destekleniyor. Desteğimiz hem öğretmenler tarafından, hem de kantinci arkadaşlarımız tarafından sunuluyor. Gazi ve şehit yakınları olan çocuklarımıza verdiğimiz destek hem onları onure etmek, hem de onların farkındalığını ortaya koymak için, kantincilerle beraber kendi çapımızda yapmış olduğumuz bir proje olarak düşünüyoruz. Bu projenin tüm Eskişehir çapında ve Türkiye genelinde yayılmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Mehmet Sıddık Yeşilırmak - Selim Kuşcu