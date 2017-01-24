Zonguldak’ta FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 69 tutuklu sanık, sabah saatlerinde cezaevi araçları ile Zonguldak Adliyesi’ne getirildi. “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs”, “Silahlı terör örgütüne üye olmak”, “Dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılık”, “Terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet” suçlamalarıyla 69 sanık hakim karşısına çıktı.

Çeşitli illerdeki ceza infaz kurumlarında kalan sanıkların davası kimlik tespiti ile başladı. Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye çıkartılan tutuklu sanıklar; mahkemeye sunulan 200 sayfalık iddianame doğrultusunda 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısında ilk ifadelerini verecek.

Örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in de yer aldığı sanıkların ağırlaştırılmış müebbet ile çeşitli miktarlarda hapis cezası ile cezalandırılması talep ediliyor.

Onur Altındağ - Sertaç Özdemir

