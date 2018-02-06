84 yaşında Afrin’e gitmek için dilekçe verdi

Bayburtlu Bayram Daştan, Cumhuriyet Caddesi üzerindeki askerlik şubesine dilekçe vererek gönüllü askerlik yapmak istediğini belirtti. Babasının gazi olduğunu söyleyen Daştan, "Dedem şehit, babam gazi. Ben de savaşa gitmek istiyorum. Ya şehit olurum ya gazi" dedi.

Afrin’de savaşan Mehmetçiklere selam gönderen Daştan, "Mehmetçikler Allah rızası için, vatan için orada çarpışıyorsunuz. Ölürseniz şehit kalırsanız gazi olacaksınız. Allah sizden razı olsun" ifadelerini kaydetti.

Daştan ayrıca Bayburtlu Hicrani’ye ait şiir okudu.

Beşir Kelleci