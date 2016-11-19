Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » 84 yaşındaki sürücü kullandığı aracın altında can verdi

84 yaşındaki sürücü kullandığı aracın altında can verdi

İzmir'in Tire ilçesinde takla atan aracın altında kalan 84 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.


19 Kasım 2016 14:48

Edinilen bilgiye göre, kaza Başköy ile Akyurt mahalleleri arasında bulunan Börülcelik mevkiinde meydana geldi. İddialara göre, 84 yaşındaki İbrahim Aydın yönetimindeki 35 ABL 56 plakalı otomobil, virajı alamayınca hızla yol kenarındaki yükseltiye çarparak takla attı. Aydın, çarpmanın etkisiyle camdan çıkarak takla atan aracın altında kaldı. Kaza sırasında emniyet kemeri takmadığı belirlenen yaşlı adam feci şekilde can verdi. Yaşlı adamın cesedi, Tire Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı. 

Yakup Fatih Şaşmaz
 

Etiketler: araç, sürücü


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 18°C

  • Trabzon

    Trabzon 16°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!