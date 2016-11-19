Edinilen bilgiye göre, kaza Başköy ile Akyurt mahalleleri arasında bulunan Börülcelik mevkiinde meydana geldi. İddialara göre, 84 yaşındaki İbrahim Aydın yönetimindeki 35 ABL 56 plakalı otomobil, virajı alamayınca hızla yol kenarındaki yükseltiye çarparak takla attı. Aydın, çarpmanın etkisiyle camdan çıkarak takla atan aracın altında kaldı. Kaza sırasında emniyet kemeri takmadığı belirlenen yaşlı adam feci şekilde can verdi. Yaşlı adamın cesedi, Tire Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Yakup Fatih Şaşmaz

