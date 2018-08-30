85 köy sular altında

Çöken barajın sularından oluşan seller etrafındaki köyleri ve yakınındaki Swar ve Yedashe kasabalarının sular altında bıraktı. Yedashe’nin yönetici yardımcısı Min Thu, bugün suların çekilmeye başlamadığını ancak 2 kişinin kayıp olduğunu, köylerin yükseklerde olan vatandaşların evlerine dönmeye başladığını söyledi.

Myanmar gazeteleri, barajın çökmesinden oluşan selin bir otobanı ulaşıma kapattığı, 85 köyü sular altında bırakarak 63 bin kişinin evlerini terk etmek zorunda bıraktığını yazdı. Barajın çökmesinden oluşan sellerin Myanmar’ın büyük şehirlerinden Yangon, Mandalay başşehir Naypyitaw’da trafiği durdurduğu ifade edildi.