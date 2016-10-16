Büyükşehir Belediye Başkanı ve Kayseri Civarı Elektrik Türk A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Çelik, Kuzey Çevreyolu'nun aydınlatılması kapsamında 8 milyon 533 bin TL keşif bedelli bir çalışmanın başlayacağını belirtti. Çalışmaların Kuzey Çevreyolu Ankara girişinden başlayarak Kaykoop kavşağına kadar devam eden 28 kilometrelik yolda yapılacağını ifade eden Başkan Mustafa Çelik, ayrıca Kuzey Çevreyolu üzerinde bulunan Buğdaylı Kavşağı ile Mimarsinan Köprülü Kavşağı arasındaki 5 kilometrelik yol ve Oymaağaç Kavşağı ile OSB bağlantı yolu arasındaki 2,5 kilometrelik yolun da aydınlatılacağını kaydetti.