Sivrihisar ilçesinde yaşayan Ahmet Atmaca, uzun yıllar ilçede birçok derneğinin kuruculuğu ve idareciliğini de yaptı. 85 yıllık yaşamında toplam 10 adet kitap yazdı. Ahmet Atmaca, birçok kitabında ilçeden bahsetti. Yazar-Şair Ahmet Atmaca, göz göre göre Sivrihisar tarihinin ve kültürünün yıkılarak, kitapları yakılarak, tarihi eserlerin atlı arabalarla ilçe dışına çıkarılmasına çok üzüldüğünü söyledi. 3 dönem Sivrihisar Belediye Meclis üyeliği, üç dönem de İl Genel Meclisi üyeliği yapan Sivrihisar’da doğan 85 yaşında yazar 11’inci kitabında ise anılarından bahsedeceğini söyledi.