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85 yaşında 10’uncu kitabını çıkardı

Yazar-Şair Ahmet Atmaca, “Şiirler ve Dörtlükler” adını verdiği 10’uncu kitabını çıkardı.

85 yaşında 10uncu kitabını çıkardı

06 Ekim 2016 17:25

Sivrihisar ilçesinde yaşayan Ahmet Atmaca, uzun yıllar ilçede birçok derneğinin kuruculuğu ve idareciliğini de yaptı. 85 yıllık yaşamında toplam 10 adet kitap yazdı. Ahmet Atmaca, birçok kitabında ilçeden bahsetti. Yazar-Şair Ahmet Atmaca, göz göre göre Sivrihisar tarihinin ve kültürünün yıkılarak, kitapları yakılarak, tarihi eserlerin atlı arabalarla ilçe dışına çıkarılmasına çok üzüldüğünü söyledi. 3 dönem Sivrihisar Belediye Meclis üyeliği, üç dönem de İl Genel Meclisi üyeliği yapan Sivrihisar’da doğan 85 yaşında yazar 11’inci kitabında ise anılarından bahsedeceğini söyledi. 

Etiketler: Şiirler ve Dörtlükler, Yazar-Şair Ahmet Atmaca


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