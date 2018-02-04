85 yaşındaki dedeyi yardım bahanesiyle dolandırdılar

Edinilen bilgiye göre, Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi’nde arazisindeki ağaçların bakımı için çapa malzemesi almaya giden yaşayan emekli 85 yaşındaki Halil Eren’in yanına 40 yaşlarında bir kişi yaklaşarak, “İhtiyacı olanlara yardımda bulunuyoruz. Siz de yardımda bulunmak ister misiniz?” diye sordu. Birkaç gün önce bir yakınının evi yanan ve bu olaydan büyük üzüntü duyan Halil Eren, dolandırıcının makbuzda vereceğini söylemesi üzerine cebindeki bir miktar parayı bu şahsa verdi. Parayı alan şahıs, hemen makbuz getireceğini söyleyerek yaşlı adamın yanından uzaklaştı. Bir süre beklemesine rağmen gelen giden olmayınca Halil Eren, dolandırıldığını anladı ve polise başvurdu. Kısa sürede olay yerine gelen Motosikletli Yunus Timleri ve Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri Eren’den aldıkları eşkal üzerine bölgede araştırma yapmaya başladı.

Evden çapa almak için çıktığını dile getiren Halil Eren, “Beni tanımadın mı diyen birisi yanıma geldi ve yardım parası topladığını söyledi. Benimde yakınımın evi yanınca, etkilendim ve yardım etmek istedim. Nasıl olduğunu anlayamadım, verdiğim paranın üzerini getireceğini söyledi ama bir daha geri gelmedi. Bir süre sonra dolandırıldığımı anlamadım. Bin 400 liramı aldı. Emekli maaşımdı. Ölüm kalım olur diye hep yanımda para taşırdım” dedi.

Öte yandan Halil Eren ile dolandırıcının sokakta birlikte yürümeleri ve şahsın yaşlı adama bir şeyler anlatması kameralara yansıdı.

İsa Akar - Memiş Akın

