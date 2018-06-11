85 yaşındaki ‘Genç’ ömründe ilk defa hastaneye gitti

Ömrü boyunca hastaneye hiç gitmeyen 85 yaşındaki Yusuf Genç, sağlıklı yaşamanın sırrını açıkladı. Yusuf Genç, 85 yaşına kadar gelmediği hastaneye kalp rahatsızlığı nedeniyle yattı. Kalp damarlarından 3’ünün tıkalı olmasından dolayı ameliyat için hastaneye yatırılan Yusuf Genç, bugüne kadar sağlıklı yaşamasının sırlarını açıkladı.

Yusuf Genç, ömrü boyunca sigara içmediğini, sürekli doğal köy ürünlerinden tükettiğini, her gün pekmez yediğini söyledi. Milli Eğitim Müdürlüğünden emekli olan Yusuf Genç, çalıştığı 25 yıl boyunca bir gün dahi rapor almadığını ve 40 yılı aşkın süredir bisiklet kullandığını, işe de bisikletle gidip geldiğini ifade etti.

“Kalan ömrümü Tayyip’e verirdim”

Hayatında ilk defa hastaneye yattığını ve hastanenin evinden bile güzel olduğunu kaydeden 85 yaşındaki Yusuf Genç, “Bugüne kadar hiç doktora gitmedim. Sürekli köy ürünleri olan pekmez, yoğurt, yumurta ve pilav yedim. 40 yıl boyunca bisiklet sürdüm. Sürekli gece namazlarına kalkarım. Anamın karnındaki vaktin bile kaza namazını kıldım. Ben namaz kılarak bu kadar sağlıklı oldum, namazın çok faydası var. Ben hiç sigara içmedim. 25 yıl çalıştım ancak hiç rapor almadım. İlk kez hastaneye geliyorum ve burası cennet gibi. Keşke evim böyle olsaydı. Yani insanlar bu kadar nankörlük olmamalı. Benim ömrüm olsaydı kalan ömrü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a verirdim. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u, bu adam Türkiye'yi fethetti” dedi.

İlk eşi ölen Yusuf Genç’in ikinci eşi Hanım Genç de eşinin ilk defa hastaneye geldiğini ve sağlıklı beslendiğini ifade etti.

Yusuf Genç’in oğlu Abdurrahman Genç ise babasının kalp damarlarından 3’ünün tıkalı olduğunu ve açık kalp ameliyatı olacağını söyledi.

Ahmet Arslantaş