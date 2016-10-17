Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Sırasöğütler Caddesi Özen Sokak'ta meydana gelen olayda, 21 yaşındaki M.T. ile 29 yaşındaki H.T.'nin bilinmeyen bir nedenle 85 yaşındaki Sultan Ton'u 10 yerinden bıçakladıkları öğrenildi. 85 yaşındaki Sultan Ton olay yerinde hayatını kaybederken, H.T. ve M.T., yapılan ihbar sonrasında olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan otopsi sonrasında Kahramanmaraş'a gönderildiği ve burada toprağa verileceği öğrenildi.

Yetkililer, gözaltına alınan H.T. ve M.T. hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Ali Göç - Turan Bulut