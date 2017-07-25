8.5 yıldır kayıp olan kardeşini arıyor

Keskin'in Mersin'de yaşayan ağabeyi Salih Keskin, kardeşinin 1996 yılında çalışmak üzere Alanya'ya gittiğini, burada bir süre bar ve restoranlarda çalıştıktan sonra 2005 yılında kendisine hediyelik eşya satışı yapan bir iş yeri açtığını belirterek, "O tarihe kadar ve sonrasında sürekli görüşüyorduk. Her bayram mutlaka baba ocağına gelir bizlerle bayramlaşırdı. En son 2008 yılındaki Ramazan ve Kurban bayramlarında geldi. O tarihten sonra kardeşimi bir daha görmedik" dedi.

2009 yılının Şubat ayından sonra kardeşi Mustafa Keskin'den bir daha haber alamadıklarını anlatan Salih Keskin, "Ağabeyim bir kaç kez Alanya'ya gidip araştırdı. Ancak hiçbir şekilde izine rastlayamadık. Sonrasında ben gittim, komşularıyla görüştüm. Onlar da kardeşimin aniden ortadan kayboluşuna bir anlam veremedi. Alanya'daki dükkanının ve evinin, kaybolduktan sonra satıldığını öğrendik. Kayıp bir kişi nasıl olur da mal varlığını satabilir? Cumhuriyet Savcılığına müracaat ettik, ancak bir sonuç alamadık" diye konuştu.

Mersin'e döndükten sonra da kardeşini aramaya devam ettiğini dile getiren Keskin, "Alanya'da konuştuğum bazı kişilerin çelişkili ifadeleri oldu. Evinden o tarihlerde pis kokular geldiğini söyleyenler bile oldu. Ancak ev satılmış olduğundan bir araştırma yapamadım. Mersin'de de kayıp müracaatında bulunduk. Ancak şu ana kadar bir sonuç alamadık. Bu süre içerisinde babamızı kaybettik. Kardeşim eğer hayatta olsaydı, babamızın cenazesine mutlaka katılırdı. Hayatından endişe duyuyoruz. Kardeşimin kayboluşunun ardındaki sır perdesinin aralanmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.