Bilecik 1. Amatör Lig 17. haftasında Bozüyük 1. Nolu Saha'da oynanan Yeşilyurt Spor, Bilecikspor maçı 3-3’lük skorla biterken, Bilecikspor 17’inci hafta sonunda ilk puan kaybını yaşadı. Maça antrenörü Hasan Kol’un cezası nedeniyle tribünden yönlendirmeleri ile başlayan Bilecikspor, maçın 22’inci dakikasında Mustafa Bingöl ile durumu 1-0’a getirdi. Bu gol sonra atakları devam eden Bilecikspor Celal Daş ve Oğuzhan Yol ile bulduğu atakları değerlendiremedi. Ev sahibi Yeşilyurt Spor ilk yarıda fazla bir varlık gösteremezken, ilk yarı Bilecikspor’un 1-0’lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

İkinci yarının son 11 dakikasına 4 gol sığdı

Maçın ikinci yarısına daha atak bir futbola başlayan Yeşilyurt Spor maçın 50’inci dakikasında Önder Gürer ile durumu 1-1’e getirdi. Bu gol sonrası iki takım oyuncuları arasından yer yer gerginlikler yaşanırken, bu gerginlik taraftarlar arasına sıçradı. Maçın 86’ncı dakikasında gelişen bir kontratak sonrası Yeşilyurt Spor Şemsettin Yağar ile durumu 2-1’e getirdi. Maçın 90’ncı dakikasında maçın orta hakemi 7 dakika uzatma gösterdi. Bu dakika sağ kanattan bir faul kazanan Bilecikspor’da topun başına geçen Tamgaç Keçe’nin ortasından oyuna sonradan giren Yunus Altın’ın düzgün kafasıyla durum 2-2’ye geldi. Bu gol sonrası ataklarını sıklaştıran Bilecikspor maçın 90+4’üncü dakikasında ceza sahası içine kesilen bir ortada yaşanan karambol sonrası Yunus Altın’ın düzgün vuruşu filelere giderek durum 3-2’ye geldi. Maçın 90+6’ncı dakikasında Bileciksporlu Celal Daş yerde kalırken maçın orta hakemi maçı devam ettirdi. Yeşilyurt Sporlu oyuncular topu taça atmayarak devam etmesi üzerine gelişen atakta Murat Tok topu ağlara göndererek durumu 3-3’e getirdi. Bu gol sonrası Bileciksporl oyuncular hakeme dakikalarca itiraz ettiler. Bu gol aynı zamanda maçın skoru olurken, maç 3-3 bitti. Bu beraberlikle oynadığı 15 maçı da kazanarak 45 puanla 17’inci haftaya giren Bilecikspor ilk puan kaybını yaşayarak, 1 maç eksiğiyle 46 puanla zirvedeki yerini korudu.

“Hakem maçı katletti”

Maç sonunda açıklama yapan Bilecikspor Başkanı İsmail Cinoğlu, “Bu maçın hakemi 2 tane kırmızı kartı vermedi. Yeşilyurt Sporlu bir oyuncu ceza sahası içinde Tamgaç’a gözünün önünde kafa atıyor adama sarı kart veriyor. Yan hakemin gözü önü önünde 90+6’ncı dakikada Celal Daş yerde kalıyor. Bu faul ha değil sporcu sağlığı var. Adam yerde kıvranıyor orta hakem maçı durdurmuyor devam ettiriyor. O pozisyonda gol yedik maç 3-3’e geldi. Önce sporcu sağlığı hangi takım olursa olsun. Bugün hakemler maçı kaldıramadı. Maçın stresi ve yaşanan olayların etkisi altında kaldı. İlk yarı takımım ikinci yarının en iyi oyununu oynadı. İstekli arzulu ama ikinci yarı işler değişti. 1 puan aldık. Yeşilyurt Sporlu oyuncuları kutluyorum iyi mücadele ettiler” dedi.

Cem Kaan Toka