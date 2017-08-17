86'ncı İzmir Enternasyonal Fuarı yarın kapılarını açıyor

İzmir ile özdeşleşen ve Türkiye’nin ilk fuarı olan Enternasyonal Fuarı’nın bu yıl 86'ncısı yapılacak. Fuara Adres Patent’in de aralarında bulunduğu 400’den fazla yerli ve yabancı firma katılacak. Her sene düzenlenen fuara 2 milyondan fazla ziyaretçinin gelmesi bekleniyor.

"Tarihimizde yeri çok önemli"

Konuyla ilgili açıklama yapan Adres Patent Genel Müdür Yardımcı Cumhur Abdullah Akbulut, Türkiye’nin ilk fuarı olması nedeniyle tarihimizde çok önemli yer kapladığını belirtti.

Akbulut, "İzmir tarih boyunca bir çok medeniyete ev sahipliği yapmış, ülke tarihimizin de ilk fuarının yapıldığı kenttir. 86 yıl önce hem savaş, hem de kriz döneminde dahi düzenlenebilmiş ilk ve en kapsamlı fuarın sürüyor olması, ülkemizdeki istikrarın gücünü ortaya koyuyor. Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşması, Adres Patent olarak koyduğumuz 2023 yılında 1 milyon patent hedefini gerçekleştirmek için fuarların çok önemli bir yeri var. Türkiye’nin marka ve patent konusunda bilinçlenmesi için çok büyük bir sorumluluk hissediyor ve bu kapsamda çalışmalar yapıyoruz" dedi.

Bu sene de fuara katılacaklarını belirten Akbulut, şunları söyledi: "Adres Patent olarak sınai mülkiyet bilincini artırmak, ülke ekonomisine katkı sağlamak ve katma değer oluşturmak adına büyük bir rol üstleniyoruz. Bununla birlikte marka, patent, endüstriyel tasarım, faydalı model, yurtdışı işlemleri ve coğrafi işaretler konusunda uzman kadromuzla, firmaların tasarımlarının, patentlerinin ve faydalı modellerinin tescilini almak, rakipleri karşısında markalaşarak üstünlük sağlamak, iç ve dış pazarda taklit edilmeden güvenli şekilde ticaret yapmak isteyen firmalara yol göstermek hedefiyle bu sene de fuara katılıyoruz".

Partner ülke Rusya

Her yıl başka bir temayla düzenlenen 86'ncı kez kapılarını açacak olan İzmir Enternasyonal Fuarı’nın bu yılki ana teması 'İnovasyon ve Enerji', onur konuğu il 'Muğla', partner ülke ise 'Rusya' olacak.