Esentepe Merkez camide düzenlenen cenaze törenine Vali Mehmet Aktaş, Garnizon Komutanı Albay Cihan Ulukaya, AK Parti İl Başkanı Timurçin Saylar, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Sabahattin Çorbacı’nın yanı sıra ailesi, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı. Esentepe Merkez camiinde Türk bayrağına sarılı Kartal’ın naaşı kılınan cenaze namazının ardından Eflani ilçesine bağlı Çavuşlar köyü’ne getirildi. Burada da Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kore Gazisi Şevket Kartal askeri törenle köy mezarlığında toprağa verildi

YASİN ERDEM