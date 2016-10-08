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87 yaşındaki adam trenin önüne yattı

Aydın Efeler İlçesi’nde yaşlı bir şahıs, Söke-Denizli seferini yapan trenin önüne yatarak feci şekilde hayatına son verdi. Sağlık görevlilerinin anında müdahale ettiği olayda 87 yaşındaki Atakan Gençsoy kurtarılmadı.

87 yaşındaki adam trenin önüne yattı

08 Ekim 2016 23:42

Olay Efeler-Nazilli Demiryolu Mehmet Sepetçi Kavşağı yakınlarındaki üst geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; ruh ve sinir hastası olduğu için bir süredir Manisa’da tedavi gören Atakan Gençsoy koltuk değnekleri ile Ilıcabaşı yakınlarına gelip demir yolu kenarında tren beklemeye başladı. Trenin korna seslerini duyunca asaları ile rayların arasına oturup intihar eden yaşlı şahsı çarpan tren yaklaşık 80 metre sonra durabildi. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaşlılığa bağlı rahatsızlıklarının yanı sıra ayaklarından da rahatsız olan 87 yaşındaki Atakan Gençsoy’un olay yerine intihar etmeyi planlayarak geldiği belirtildi. Feci şekilde hayatını kaybeden Gençsoy’un ölümü ile ilgili soruşturma başlatılırken görgü şahitleri olay yerine yavaş yavaş gelen yaşlı şahsın treni görünce asalarını demiryoluna bırakıp kendisini de trenin önüne attığını belirtiler.

Etiketler: kaza, tren


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