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87 yaşındaki kimsesiz kadına kaymakam sahip çıktı

Van’ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Mehmet Şirin Yaşar, yakınları olmadığı için yalnız yaşayan Cemile Güven isimli 87 yaşındaki kimsesiz kadına sahip çıktı.

87 yaşındaki kimsesiz kadına kaymakam sahip çıktı

26 Şubat 2018 22:57

İlçeye bağlı Çobandüzü Mahallesinde ikamet eden yaşlı kadın, kimsesi olmadığı için bir süredir mahalledeki okulun öğretmenleri tarafından ziyaret ediliyor, ihtiyaçları gideriliyordu. Cemile Güven’in son durumu ağırlaştığı için öğretmenler tarafından önce Erciş Devlet Hastanesine getirilerek yaşlı kadına burada tedavi ve müdahalelerin yapılmasının ardından durum yine öğretmenler tarafından sosyal medya üzerinden ilçe kaymakamı Mehmet Şirin Yaşar'a bildirildi. Olayı haber alır almaz öğretmenlerle iletişime geçen Yaşar, yaşlı kadınla ilgilenmesi için Erciş SYDV Müdürü Harun Işık'ı görevlendirdi. Hastanedeki tedavisinin ardından, Erciş Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde misafir edilmek istenense de bu teklifi kabul etmeyen yaşlı kadına, her türlü devlet desteği evinde verildi. Kaymakam Yaşar'ın talimatı üzerine 87 yaşındaki kimsesiz kadına Erciş SYDV Müdürlüğü tarafından dul aylığı, aylık nakdi yardım ve günde 2 öğün sıcak yemek yardımı yapılacağı belirtildi. 87 yaşındaki kimsesiz kadına ayrıca, Erciş İlçe Sağlık Müdürlüğü doktorları tarafından evde bakım hizmetinin yanı sıra, kimsesiz kadının belirleyeceği ve kendi kişisel bakımını yapacağı kişiye de Erciş Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından bakıcı maaşı bağlanacağı kaydedildi. 

Nihat Çavuşoğlu

Etiketler: kaymakam, kimsesiz kadın, van

 

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