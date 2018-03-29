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87 yaşındaki nineden Afrin'e duygu dolu mesaj

Balıkesir İmam Hatip Ortaoklu öğrencileri, Balıkesir Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti. Yaptıkları resimleri huzur evi sakinlerine hediye eden İmam Hatipli öğrenciler, söyledikleri eski şarkılar ile yaşlılara unutulmaz anlar yaşattı. 87 yaşındaki Mübeccel Çetinkaya, Afrin'de vatan için çarpışan askerlere selam göndererek, 'Hepinizin ellerinden öperim' dedi.

87 yaşındaki nineden Afrine duygu dolu mesaj

29 Mart 2018 09:05

Balıkesir İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, Balıkesir Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti. Yaşlıların elini öperek sohbet eden öğrenciler, yaptıkları resimleri hediye ederek yaşlıların gönüllerini aldı. Okul Müdürü İsmail Çetin yaşlılara hitaben yaptığı konuşmada, “Sizler bizim için çok kıymetli varlıklarsınız. Allah bundan sonra sizlere sıhhatli ve hayırlı ömürler nasip etsin. Biz sizleri gerçekten seviyoruz. Özellikle sizlerle çocuklarımızı buluşturuyoruz ki, şu vatana, şu millete, memlekete hayırlı birer evlat olsunlar, analarına, babalarına gerektiği şekilde ilgi göstersinler” dedi. 

Öğrenciler, keman ve gitar eşliğinde şarkılar söyleyerek, yaşlılara duygulu anlar yaşattı. Gösterilerin sonunda çocukluğunda okulda öğrendiği şiiri okumak istediğini söyleyen 87 yaşındaki Mübeccel Çetinkaya, Afrin’deki askerlere mesaj yollayarak, “Sizlere çok teşekkür ederiz. Delikanlılarımız, şehitlerimiz... Sizin vatanımızı koruduğunu biliyoruz ve çok daha mutlu oluyoruz. Afrin’e selam. Hepinizin ellerinden, gözlerinden öperim çocuklarım” şeklinde konuştu. 

Okunan yaşlılara mektubu dinlerken ağlamaya başlayan 69 yaşındaki Hüseyin Akgün, duygularını ifade etmekte zorlanarak, “Geldikleri için, bu şiirleri okudukları için hepsine teşekkür ederim. Allah hepsinden bin kere razı olsun. Çok duygulandım” dedi. 

87 yaşındaki İsmail Gürer de, öğrencilerin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek duygulandığını belirtti.  

Hasan Otağ Fırıncıoğulları

 

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