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88 yaşındaki Ali muhtar görevini 38 yıldır ilk günkü aşkla sürdürüyor

Kırklareli’inin Lüleburgaz ilçesi Kurtuluş Mahallesi’nin 88 yaşında ki muhtarı Ali Teker görevini 38 yıldır layıkıyla sürdürüyor. Lüleburgaz Kurtuluş Mahallesi Muhtarı Ali Teker, 3 Haziran 1979’da aldığı muhtarlık görevini 38 yıldır sürdürüyor.

88 yaşındaki Ali muhtar görevini 38 yıldır ilk günkü aşkla sürdürüyor

28 Ocak 2017 08:13
88 yaşındaki Ali muhtar görevini 38 yıldır sürdürüyor - Tıkla İzle

38 yıllık Muhtarı Ali Teker, göreve başladığı 3 Haziran 1979 yılından bu yana sadece 2 kez izin kullandı.
Lüleburgaz’da ‘efsane muhtar’ olarak tanınan Ali Teker, 88 yaşında olmasına rağmen görevini ilk günkü aşkla sürdürüyor. Muhtar olmadan önce baba mesleğini icra ettiğini kaydeden Teker, “88 yaşına bastım. 1979 yılının 3 Haziran’ında muhtar oldum. 40 seneye doğru gidiyor. Muhtar olmadan evvel baba mesleğim minare ustalığı yaptım. Çok minare yaptım. Trakya’da çok yerlerde minare yaptım. 200’ün üzerinde minare yaptım” dedi.

“Muhtarlık demek halka hizmet demektir”
Muhtarlık mesleğini çok sevdiğini aktaran Teker, “ Muhtarlık çok iyi bir şey. Muhtarlık demek halka hizmet demektir. Muhtarlığı çok seviyorum ve sevdiğim için muhtarlığı yapıyorum. Halkımı da çok sevdiğim için muhtarlığa devam ediyorum. 40 senden beri hiç yılmadım. Hiç vazifemi terk etmedim. 40 sene de resmi iznim 2 sefer. Şimdi benden fazla muhtarlık yapan bunu il müdürüne sormak lazım. Bildiğim kadarıyla benden uzun yapan yok gibime geliyor” ifadelerini kullandı.

“88 yaşında bilgisayar kullanıyorum”
Teknolojiye ayak uydurduğunu ifade eden Teker, “ Bilgisayar kullanıyoruz. 88 yaşında bilgisayar kullanıyorum. Aşağı yukarı 10 seneden beri kullanıyoruz. Sabah 9-9.30 oralarda, saatim geldiği zaman öğlen yemeğine gidiyorum. Öğlenden sonra gelip 13.30’da gelip açıyorum. 5’e kadar devam ediyorum. Mahalle halkı benden memnun olmasa 40 sene ben duramam. Genç muhtarların da aynı benim gibi olmalarını istiyorum” şeklinde konuştu.

“Allah razı olsun”
9 yıldır Kurtuluş Mahallesi‘nde oturan vatandaş Zeki Mandacı, “Çok çalışan bir arkadaşımızdır. Allah razı olsun. Bir şeyini görmedik. Ne zaman gelip gitsem muhtar amcamızı burada bulurum. Çok memnunum. Bundan daha iyisi olamaz” dedi. 

Etiketler: Ali Teker, muhtar


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